Heber y Bustillo defenderán legalidad del proceso en entrega de pasaporte a Marset

Este lunes a las 15 horas el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y el de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, irán al Parlamento para ser interpelados por el Frente Amplio por la entrega del pasaporte al narco uruguayo Sebastián Marset, cuando estaba detenido en Dubai en octubre de 2021.

Desde Cancillería y el Ministerio del Interior entienden que Uruguay actuó acorde a derecho en la entrega de la documentación a Marset, porque al no contar con causas penales vigentes en el Uruguay no existía un impedimento para dar el documento de viaje. Heber expresó el pasado 16 de agosto que al momento de la emisión no existían "requerimientos ni alertas rojas por parte de Interpol".

Sin embargo, Uruguay ya colaboraba hacia dos meses con la DEA estadounidense en una investigación contra el narco, acusado de formar una red de narcotráfico en Sudamérica y de ser partícipe del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Colombia.

El pasaporte fue la llave que le permitió a Marset salir de prisión en Dubai, donde había terminado por ingresar a Emiratos Árabes con un pasaporte paraguayo falso. Semanas después de su salida, Interpol comenzó su búsqueda internacional con código rojo y se mantiene prófugo hasta ahora.

El senador Mario Bergara será el miembro interpelante por parte del Frente Amplio. "La ciudadanía merece saber, merece tener una explicación de por qué se expidió con esa velocidad y con formas inusuales un pasaporte a una persona que tiene profusos antecedentes penales, estaba siendo investigado a nivel internacional y estaba preso en Emiratos Árabes por querer entrar con un pasaporte falso", dijo el legislador.

Desde el oficialismo también sostienen que una modificación de la ley de entrega de pasaportes en 2014, en el gobierno de José Mujica, permitió esta situación, porque ven que desde este cambio solo se exigen los antecedentes nacionales y no los internacionales, como si sucedía en el decreto previo de 1993.

En rueda de prensa, Bergara dijo que el artículo 48 del decreto citado por las autoridades señala que ante circunstancias “no previstas” (en el decreto) queda delegada la responsabilidad en la “consideración” que hagan la Cancillería, en el caso de pasaportes en el exterior, e Interior cuando se da dentro de fronteras.

“Claramente, dice que ante circunstancias no previstas, los ministerios tienen que hacer las consideraciones del caso. ¡Y vaya si esta es una circunstancia compleja!”, expresó.

Marset no solo era investigado por la DEA, en colaboración con el gobierno uruguayo, sino que también hubo advertencias a nivel diplomático. El embajador en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, sugirió tomarse más tiempo para la entrega del documento, y la cónsul Fiorella Prado pidió instrucciones sobre cómo actuar porque le parecía un procedimiento extraordinario. En ambos casos se decidió seguir adelante.

Desde la cancillería se confirmó la información divulgada por El Observador respecto a que hubo advertencias a dos niveles –la embajada y el consulado– acerca de la inconveniencia de darle trámite común a este pasaporte.