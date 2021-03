Hernán Figueredo: "Una de las virtudes de este Liverpool es que las sabe pasar mal"

Lunes de tarde en Tala. Empezó a nublarse y la familia de Hernán Figueredo vive el día después del título del Clausura con Liverpool, antes de que vuelva para Lomas de Zamora a un nuevo entrenamiento.

Dante, el hijo del volante y capitán negriazul, juguetea por la casa y muestra orgulloso la medalla conseguida, mientras su papá, a dos meses de cumplir 36 años, habla con Referí sobre lo que le dejó su tercer campeonato logrado con el club.

¿Cómo vive el día después del título?

Disfrutándolo con mucha alegría por el objetivo que pudimos cumplir faltando dos fechas, muy contento, muy agradecido a mis compañeros, cuerpo técnico, a todo el club y a mi familia.

¿Liverpool se armó para ganar el campeonato?

No, Liverpool no se armó para pelear el Clausura, las cosas se fueron dando y somos un equipo con todas las letras, pero de ahí a armarse, te estaría mintiendo. Y la prueba está en que hay muchos juveniles y debemos ser uno de los equipos más jóvenes del campeonato, si no somos el más joven. Se fue creyendo en el trabajo, la confianza, en el equipo que hay, porque más allá de las individualidades que puede haber en un partido u otro, el colectivo siempre estuvo arriba de las individualidades y ese fue el logro que se vio el domingo, siempre el equipo estuvo por delante de cualquier individualidad.

El colectivo es fundamental.

Si el colectivo está bien, los logros se pueden dar más fáciles y puede ser que todo fluya mucho más fácil. El equipo fue de menos a más y siempre se fue armando un equipo muy fuerte en todo sentido. Somos un conjunto fuerte que pase lo que pase en un partido, nunca deja de intentar porque hubo cantidad de encuentros que empezamos perdiendo en este campeonato y el equipo nunca dejó de ir al frente, no al como salga, sino a nuestra manera, con nuestra identidad. Tampoco es morir con la de uno, pero sí creyendo en lo que tenemos y en el trabajo que hay encima de cada uno, así que eso me pone muy feliz.

Hernán Figueredo, capitán de Liverpool, levanta la copa del Clausura previo a dar la vuelta olímpica en el Gran Parque Central tras golear 4-0 a Nacional

Hablando justamente de felicidad, la sensación que dejan es que ustedes son felices jugando en Liverpool.

Sí, se disfruta, cada uno a su manera. Se disfruta de los entrenamientos, de la competencia, es un grupo sano, con mucha juventud, que celebra del día a día, que se pasa bien. Eso habla bien de nosotros y al que no le toca jugar siempre está bien, con buena cara, obviamente enojado por la situación, pero nunca dejan de dar para adelante y de entrenar, porque es mentira que juegan solo 11, sino que jugamos todos y atrás de cada uno hay una familia y amigos. Así que no se juega solo, sino que hay un montón de gente detrás de cada jugador, hay una situación detrás de cada uno. Es rescatable el logro del domingo y que se pueda dar faltando dos fechas. Era un partido muy importante y clave para nosotros y estuvimos a la altura.

¿Qué les dijo a sus compañeros en la arenga previa?

Que no había otro partido, que no pensáramos que pudiera haber otro, que era el último partido de nuestras vidas, que cada jugada era la última, que lo tomaran así. Que donde hubiera uno de Nacional, debía haber dos de los nuestros, que jugáramos como equipo porque así nos había llegado la oportunidad de pelear por ese Clausura, que nadie quisiera sobresalir, sino que fuera productivo y práctico para el equipo. Hoy digo que fue perfecta. También puse algo personal porque para mí no solo era un encuentro especial por el partido, sino familiar, porque el domingo, el día del encuentro, era el cumpleaños de mi madre y hace casi un año que no está físicamente para la familia pero sí los recuerdos, y el domingo justo era su cumpleaños y les dije que iba a estar a mi lado todo el partido acompañándome y dándome ondas positivas y pasara lo que pasara, iba a estar todo el partido conmigo, y les dije que cada uno pensara en un ser querido que estuviera o no y que lo iba a acompañar todo el partido. Las arengas las pienso y quiero que el mensaje sea claro. A veces pueden llegar más y otras menos, y uno puede decir muchas cosas, pero si después en la cancha no lo llevás a los hechos, las palabras quedan en el aire.

¿Sintió la presencia de su mamá?

Sí. Soy una persona que antes de que pasara esto en la familia, me costaba creer, y cuando te toca de cerca, querés creer porque querés que tus seres queridos de una manera u otra, no están físicamente, pero sí que estén en el más allá. No creo que sea casualidad que este partido clave se dio justo en esta fecha especial para mí. La onda positiva, la sentí. A mi madre le encantaba el fútbol, miraba cualquier partido y creo que el domingo estuvo en el Parque Central. Seguramente, de mi parte, jugamos con 12 ante Nacional.

El plantel de Liverpool celebró con todo el título del Clausura

Recién hablaba de un plantel con mucha juventud. ¿Cómo los llevan ustedes los más experientes?

Los gurises escuchan mucho y también dicen mucho, y eso está buenísimo. Los que tenemos más edad les dejamos el espacio y eso habla bien de nosotros, porque no quiere decir que porque seas joven, no tenés cosas para decir. Yo aprendo mucho de ellos como ellos de mí. Hay mucha juventud, pero muchos, con esa juventud, ya tienen varios minutos en Primera. La experiencia en algún momento se tiene que dar. Si no ponés jugadores jóvenes, no van a tomar experiencia nunca. Todos fuimos más jóvenes. Lo que sí estoy convencido es que tiene que haber un equilibrio, ni muchos jóvenes, ni muchos con demasiada edad, seguro debe haber una mixtura.

¿Piensa que en este segundo pasaje por el club jugó mejor que en la primera vez?

Por los logros pareciera que sí. Estoy seguro es que en la parte colectiva, esta es mucho más interesante que en mi pasaje anterior. En el período anterior tuve buenos momentos, pero este segundo es mucho mejor, por los logros y por lo colectivo sobre lo individual. También cambié mi manera de jugar, ahora lo hago un poco más atrás. Veo el juego de otra forma y creo que me favoreció.

¿Qué papel juega el presidente Palma en el club?

Es una persona que está a cargo de todos nosotros, de la institución, que sabemos que está para lo que necesitemos siempre-siempre, eso es seguro. Lo vemos poco, pero sí sabemos que para lo que necesitemos, si lo llamamos 10 veces, te va a atender las 10 veces. Siempre va a estar para nosotros y es un respaldo muy grande.

Marcelo Méndez, el técnico de Liverpool celebra el título ante Nacional

¿Qué puede decir del técnico Marcelo Méndez?

Es importantísimo, quien lleva todo este grupo bajando una línea, él como cabeza de un equipo de trabajo, un cuerpo técnico joven, que planifica, que está en todos los detalles, que nos pregunta mucho, que aprende de nosotros como nosotros de él, ese ida y vuelta está buenísimo. Es muy merecido lo que le pasó a este cuerpo técnico.

Juan Ignacio Ramírez, goleador del Uruguayo, tenía los pasajes para irse en enero a jugar al exterior y prefirió quedarse hasta que finalizara el torneo. ¿Qué le sugiere?

Ese es el claro sentido de pertenencia. En las primeras fechas le dije “si te vas a quedar, que sea para ganar algo. No te quedes por quedarte”. Y el domingo, antes de salir a jugar ante Nacional, le dije: “¿Te acordás lo que te dije a principio de año en Belvedere?” y me contestó: “Sí, me acuerdo”. Entonces yo le respondí: “Bueno, hoy es el día”. Los partidos y el tiempo nos dieron a entender ese mensaje. Obviamente, estuvo bueno para nosotros que se quedara porque es un jugador fundamental y con sentido de pertenencia, quiere mucho a la institución, así que me alegró por él.

¿Piensa que Liverpool juega bien?

El jugar bien no es solo tener la pelota, y posesión. Hay mil verdades en esto, pero jugar bien es un combo de todo, defender bien, tener también posesión, ser directo, saber cuándo atacar, cuándo no, cuándo hacer una pausa, cuándo pasarla mal, porque no siempre vas a dominar y va a haber muchos momentos que hay rivales que te van a dominar y si no sabes pasarla mal como equipo, se va a hacer muy complicado porque al pasarla mal, te fastidiás, te cansás más y si no estás preparado para eso, es complicado. El jugar bien es un combo de muchas cosas. Una de las virtudes de este Liverpool es que las sabe pasar mal y cuando sucede, lo pasamos como equipo y no individualmente. Ante Nacional se demostró que cuando pasamos mal en los primeros 15 o 20, estuvimos todos juntos. El equipo ha mostrado muchas facetas. Yendo a la respuesta, jugamos bien porque tenemos todo ese combo. Este Liverpool juega un buen fútbol.

Emiliano Alfaro anunció su retiro en la mañana del domingo, horas antes del partido. ¿Ya lo sabía? ¿Qué papel representa?

Representa algo muy importante para este plantel y para la institución. Es una gran parte de Liverpool, otro que tiene un gran sentido de pertenencia que quiere mucho al club y que es muy importante. Le tocó esa lesión maldita que lo dejó fuera de la competencia, pero me quedo que nunca dejó de intentarlo y de eso se trata la vida. No solo el fútbol, sino la vida. De levantarse y volver a intentarlo y Emiliano es una persona con mucha fortaleza, que lucha mucho. Este plantel se siente muy identificado con él y también lo representa a él en la cancha. No sabíamos esa noticia de su retiro y cuando lo vi en la tele con José Luis (Palma) me imaginé.

La emoción de Hernán Figueredo en su abrazo con el técnico Marcelo Méndez luego del histórico 4-0 sobre Nacional

Pese a que el club había emitido un comunicado para que la gente no fuera a festejar a la sede, se acercaron igual y al final festejaron con ustedes.

Nos habíamos reunido en la sede antes del partido para merendar y dejamos los autos ahí, y no teníamos otra que ir a buscar los autos. Estuvimos en la terraza unos minutos y celebramos.

Muchas veces dentro de una euforia como la que viven, luego se complican los partidos que vienen. ¿Cómo cree que se puede manejar la misma?

El momento de euforia es inevitable, está en nosotros cómo trabajar para todo lo que viene que es importantísimo y muy valioso, porque podemos pelear hasta la Anual que sería espectacular y cerrar todo redondo, aunque está difícil, pero matemáticamente hasta el miércoles de noche habrá que esperar. Está en nosotros cómo trabajar esta euforia que tiene que ser a favor para todo lo que se venga.