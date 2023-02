Hicieron pozos de agua en escuelas rurales y no pueden usarlos porque tienen arsénico

Para hacerle frente a la sequía, en dos escuelas rurales de Tala, la N° 87 y la N° 138, hicieron dos pozos semisurgentes, pero el agua que emana de ellos no se puede usar para consumo humano porque los dos "están contaminados con arsénico", informó el alcalde de Tala, Leonardo Pérez, a El Observador durante la gira que autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) hicieron por el noreste de Canelones.

Esa problemática también fue compartida con las autoridades del ministerio, que en esa oportunidad se reunieron con productores afectados por la sequía, algunos que no tienen agua en sus tajamares para regar o darles a los animales, y algunos que, incluso, no tienen para consumo familiar.

Analía Pereira

Pozo semisurgente en un club vecinal rural en Tala, Canelones.

Tala es una de las zonas del departamento canario en donde primero falta el agua cuando hay déficit hídrico, explicaron los productores que asistieron a las diferentes reuniones. Por eso, en una zona rural del municipio, vecinos se organizaron e impulsaron un proyecto por el que hicieron tres pozos semisurgentes de donde diferentes personas se abastecen de agua.

Analía Pereira

La sequía ha hecho que varios productores opten por realizar pozos semisurgentes.

Hay 140 localidades afectadas

En diálogo con El Observador, Susana Montaner, vicepresidenta de OSE, explicó que desde el ente se trabaja para controlar las perforaciones de agua y potabilizar el suministro cuando se puede (cuando los niveles de contaminación no son muy altos), pero indicó que, cuando se realizan perforaciones y no se comunica a OSE, el ente no puede hacerse responsable.

"Lo que está a cargo de OSE tiene que salir optimizado y potable, pero hasta que no llegan a nosotros no podemos saber cómo es esa agua", dijo.

Según dijo, de 160 localidades a nivel nacional que estaban afectadas por arsénico en el agua, 20 "ya se solucionaron", por lo que hay 140 localidades con este problema en el país.

"Que se hagan perforaciones y el agua tenga arsénico es muy común y nosotros lo venimos combatiendo de distintas formas", sostuvo y aseguró que cuando OSE toma conocimiento de una nueva perforación, técnicos realizan muestreos del agua y se hacen posteriores estudios y tratamientos, contando con usinas potabilizadoras (UPA). Aunque no en todos los casos es posible potabilizar el agua, explicó, y en esos casos (con arsénico, por ejemplo) se puede utilizar para riego sin suponer un riesgo para la salud.

Dependiendo de la composición geológica del lugar en el que se haga la perforación para sacar agua será la técnica de potabilización que se podrá usar.

Montaner explicó que hace 20 años era permitido por organizaciones internacionales de la salud que por litro de agua hubiera hasta 20 mg de arsénico, pero OSE suscribió a un compromiso de bajar los niveles aceptables a un mínimo de 10 mg.

"No hemos parado y los venimos bajando (los niveles de arsénico en el agua). Nuestros técnicos están usando distintos mecanismos según cómo sea el agua, a veces es solo arsénico y es más simple, otras veces viene con otras complejidades y hay veces en las que optamos por otras fuentes de agua", explicó.