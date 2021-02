Hinchas de Danubio hicieron pintadas contra Ramos, Del Campo y jugadores

Danubio atraviesa una de las crisis deportivas más grandes de su historia. En 1969 fue la última vez que el equipo de Maroñas descendió. Pero este año el descenso está más latente que nunca. La mala campaña de 2019, con Marcelo Méndez y Mauricio Larriera como entrenadores, no pudo ser enderezada a comienzos de 2020 por Martín García. Como último recurso se acudió a un técnico campeón (2013-2014) e hincha del club: Leonardo Ramos. Pero la franja no levanta.

Junto a Cerro son los equipos que llevan largas fechas hundidos en las dos últimas posiciones del descenso.

Y a pesar de que los hinchas no pueden ir a la cancha desde marzo, está instalado desde un buen tiempo a esta parte un clima de hostilidad con los jugadores. Pero también con algunas decisiones del cuerpo técnico y la dirigencia como la no renovación de algunos jugadores muy identificados con el club (Carlos Grossmuller y Diego Martiñones), la llegada de otros y la partida al exterior de otros (Rodrigo Piñeiro que era la mejor figura, Lucas Rodríguez y recientemente Nicolás Prieto). También se dejó ir a Luciano Nequecaur que lleva varios goles en Fénix.

Para ratificar el malestar y la bronca, hinchas de Danubio ingresaron en horas de la madrugada de este domingo al estadio Jardines del Hipódromo y realizaron pintadas contra jugadores, el entrenador Ramos y el presidente Arturo Del Campo. Horas después, a las 17, el equipo recibía a Peñarol por la tercera fecha del Torneo Clausura 2020.

En las afueras del estadio escribieron: "Pongan huevo HDP".

Gentileza Rodrigo López

En la tribuna visitante graffitearon: "Arturo = B" para el presidente y "Leo = $" y "Vende humo hacés mandos (sic)" para el entrenador, además de un "jugadores respeten".

Gentileza Rodrigo López

En una improvisada conferencia de prensa cuando llegó a Jardines, Arturo Del Campo, dijo a los medios presentes: "No me parece apropiado, no es la manera, entendemos el enojo de algunos hinchas, pero no es la manera. No creo que sea sano, incluso ponen nerviosos a los jugadores antes de un partido tan importante".

Consultado sobre situaciones vividas por los jugadores con hinchas que se apersonaron en algunos entrenamientos donde no se vivieron hechos de violencia concretos, Del Campo dijo: "También preocupa, eso se va a terminar, pero son cosas diferentes, lo estamos analizando".

Del Campo dijo que la directiva que encabeza sigue confiando en el trabajo de Ramos: "Hablamos hace poco con él, hasta el último minuto del último partido tenemos fe de revertir esta situación y mientas él mantenga esa fe vamos a apoyarlo, aunque sabemos que esto es dinámico y va cambiando minuto a minuto en cada partido", expresó el DT antes de la derrota contra Peñarol.

Cuando Referí llegó a Jardines, media hora antes del juego, todas las pintadas habían sido pintadas y borradas.