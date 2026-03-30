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¿Quién pagará el sueldo de Joaquín Piquerez en Palmeiras mientras dure su recuperación de la operación de tobillo?; lo que establece la norma

El lateral izquierdo de la selección uruguaya y del club paulista, estará al menos, dos meses de baja tras su intervención quirúrgica en el tobillo

30 de marzo de 2026 17:38 hs
Noni Madueke de Inglaterra le fue muy duro a Joaquín Piquerez de Uruguay, quien se lesionó el tobillo

Noni Madueke de Inglaterra le fue muy duro a Joaquín Piquerez de Uruguay, quien se lesionó el tobillo

FOTO: AFP

La sanidad de Palmeiras de Brasil, club dueño de la ficha de Joaquín Piquerez, confirmó este lunes que el pasado viernes, jugando en Wembley con la selección uruguaya ante Inglaterra por la fecha FIFA, se rompió los ligamentos del tobillo derecho, por lo que será intervenido quirúrgicamente y así, peligra su participación en el Mundial 2026.

“Pruebas adicionales realizadas el domingo (29) confirmaron que el lateral izquierdo Piquerez sufrió una rotura de ligamentos en el tobillo derecho durante el partido amistoso entre Uruguay e Inglaterra, el viernes (27), en el estadio de Wembley”, dice el informe de Palmeiras

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Y añade: “En los próximos días, el atleta será intervenido quirúrgicamente e iniciará el proceso de recuperación bajo la tutela del Centro Nacional de Salud y Rendimiento (CNSR). El equipo médico de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) supervisará su recuperación”.

La FIFA se hará cargo del sueldo de Piquerez

FIFA pagará el sueldo que percibe Joaquín Piquerez en Palmeiras tras lesión sufrida en amistoso de Uruguay, según informó Globoesporte.

Como parte de un mecanismo de protección para clubes con futbolistas convocados, la entidad pagará el salario del lateral izquierdo durante el período de recuperación.

El pago es íntegro, es decir, Palmeiras no tendrá que hacerse cargo de los emolumentos fijos de Piquerez hasta el regreso del uruguayo al equipo.

El club no divulga el plazo de recuperación de los atletas entregados al Núcleo de Salud y Rendimiento, pero hay expectativa de regreso antes de la Copa del Mundo.

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