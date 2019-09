Histórico: Diego Ormaechea es el primer uruguayo en el Salón de la Fama del rugby

El rugby uruguayo hizo historia este viernes al conocerse que la World Rugby ingresará a su Salón de la Fama a Diego Ormaechea, el primer rugbier uruguayo en formar parte del selecto grupo de leyendas.

El uruguayo será el miembro 148 de la selección que, según indica World Rugby, reconoce a quienes han hecho una sobresaliente colaboración al rugby en sus carreras, demostrando los valores de integridad, pasión, solidaridad, disciplina y respeto de dicho deporte.

Además de Ormaechea, los otros jugadores que ingresarán al Hall of Fame en este 2019 serán Richie McCaw (Nueva Zelanda), Shiggy Konno (Japón), Os du Randt (Sudáfrica), Peter Fatialofa (Samoa), Graham Henry (Nueva Zelanda).

DIEGO ORMAECHEA, primer uruguayo en formar parte del selecto grupo de jugadores que integran el World Rugby Hall of Fame



Todos ellos serán reconocidos en los World Rugby Awards que se llevarán a cabo en Tokio el 3 de noviembre, el día después de la final del Mundial de Japón, en el The Prince Park Tower.

Fatialofa y Konno ingresarán de manera póstuma, mientras que McCaw, Graham Henry y Ormaechea participarán del prestigioso evento en que se celebrará sus carreras y lo que han hecho por el rugby.

Sir Bill Beaumont, el World Rugby Chairman y miembro del Hall of Fame, destacó la selección realizada este año. “Nuestro amado deporte no sería lo que es hoy si no fuera por lo hecho por gente que marcó el camino, mujeres y varones, que integran el World Rugby Hall of Fame. Son jugadores y entrenadores, verdades leyendas que representan nuestros valores e inspiran a futuras generaciones”, señaló.

“De parte de la familia del rugby, quiero reconocer y celebrar los sobresalientes logros de nuestros seis nuevos miembros, Richie McCaw, Shiggy Konno, Os du Randt, Peter Fatialofa, Graham Henry y Diego Ormaechea por sus destacadas carreras y agradecerles por el enorme legado que han dejado”, agregó. “Los honraremos en noviembre en lo que promete ser una noche muy especial".

No.146 – Peter Fatialofa (Samoa)

No.147 – Graham Henry (New Zealand)

Por su parte, John Eales, también integrante del World Rugby Hall of Fame y presidente del panel del Hall of Fame, expresó: “Es un honor reconocer la contribución hecha por los nuevos miembros en diferentes eras y regiones, habiendo inspirado a millones de jugadores y simpatizantes. A través del ingreso, representan a muchos miles de hombres y mujeres que han hecho lo que es hoy nuestro deporte".

Orgullo uruguayo

En la Unión de Rugby de Uruguay celebraron el histórico reconocimiento. “Diego Ormaechea, primer uruguayo en formar parte del selecto grupo de jugadores que integran el World Rugby Hall of Fame”, señalaron en Twitter, donde felicitaron al excapitán y entrenador de Los Teros.

“¡¡¡Un momento histórico para el rugby uruguayo!!!”, agregaron.

Diego Ormaechea 🇺🇾 ingresará en el World Rugby Hall of Fame



Así lo presentó World Rugby

Diego Ormaechea (Uruguay)

Nacido el 19 de septiembre de 1959 en Montevideo, Uruguay

World Rugby Hall of Fame – Miembro No.148

Considerado el mejor jugador uruguayo de todos los tiempos, el potente octavo tuvo una fantástica carrera deportiva entre 1979 y 1999. El último de los 54 tests de Ormaechea fue contra Sudáfrica, en Rugby World Cup 1999 cuando se convirtió en el jugador más viejo en jugar en un Mundial, con 40 años y 26 días.

Ormaechea fue capitán de Los Teros en 37 de los tests que jugó, apoyando 30 tries, entre los que está el primer de Uruguay en un partido de Rugby World Cup, frente a España, en Netherdale, Galashiels, en 1999.

Tras su retiro, Ormaechea, veterinario de caballos de carrera, llevó ese hambre de triunfo y su pasión por el juego al nuevo rol de entrenador y bajo su comando, Los Teros clasificaron a RWC 2003 en Australia, donde consiguieron nuevamente un triunfo, ante Georgia por 24 a 12.

Como si esto no alcanzara para que el apellido Ormaechea no fuera olvidado, sus tres hijos, Iñaki, Agustín y Juan Diego Ormaechea, han seguido los pasos de su padre, estos dos últimos estarán en Rugby World Cup 2019 en Japón.