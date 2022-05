Hot Sale Argentina con descuentos de hasta 70%, ¿es negocio comprar desde Uruguay?

La novena edición del Hot Sale Argentina —un símil del Ciberlunes que se realiza en Uruguay— comenzó este lunes 30 de mayo y se extenderá hasta este miércoles 1° de junio inclusive bajo el eslogan Que no te quede dando vueltas, llevalo en Hot Sale.

Hot Sale Argentina es un evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) en el que las principales tiendas online de ese país ofrecen promociones y descuentos en productos y servicios. De la edición 2022 participan 1.091 empresas que ofrecen descuentos de hasta 70% y promociones 2x1. A su vez, los principales bancos argentinos permiten la adquisición de productos a través de financiación en cuotas.

Los uruguayos pueden acceder a la compra de diversos productos con sus correspondientes descuentos desde el sitio web hotsale.com.ar abonando con tarjetas de crédito o débito internacional. Cuando se liquide el pago, el banco tomará como referencia el dólar oficial de Argentina que cerró este lunes a 125 pesos argentinos y no el dólar blue (informal), que cotiza a 205 pesos.

Tomando como base el valor del dólar blue, un estudio de enero del Observatorio Económico de la Universidad Católica (UCU) en Salto detalló que “resulta 56,57% más barato adquirir productos en la ciudad de Concordia que en la ciudad de Salto”.

Un relevamiento realizado por El Observador en septiembre de 2021 en supermercados de Paysandú y Colón arrojó que una canasta de productos básicos puede costar cerca de 40% menos.

PIXABAY

Empresa ofrece opción de dólar blue

La empresa de courier BuyBox ofrece la posibilidad de que los uruguayos hagan su pedido con la cotización del dólar blue y no del oficial como aplican las tarjetas de crédito. Esta opción se da porque esta firma tiene una sucursal en Argentina. “Los clientes eligen cualquier producto de la tienda, nos pasan el link y nosotros le pasamos la cotización final. El cliente de esa forma ya nos compra y nosotros compramos en la tienda oficial”, explicó a El Observador Andrea Fernández, socia de BuyBox.

Al costo del producto se le suma el costo del envío a Uruguay, que varía según el peso del producto pero “es una tarifa muy ventajosa”, similar a que se cobra para las compras que los uruguayos suelen realizar en EEUU bajo el régimen de franquicia de encomiendas postales.

A su vez, se refirió a las ventajas que tiene comprar en Argentina: “Por un tema de cercanía, hace que sea más rápido el acceso a la compra. También por temas de garantía o si tiene algún cambio que quiera hacer, es más accesible”, señaló Fernández.

Cayeron los envíos desde Argentina

Según un informe de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), se recibieron paquetes desde Argentina por un valor de US$ 2.780 en lo que va de mayo, un 57,58% menos que igual mes de 2021. A su vez, en lo que va de 2022, se recibieron paquetes desde la vecina orilla por un valor de US$ 30.669, un 40,48% menos que en igual período del año pasado (US$ 51.789).

En el otro extremo se encuentra el ingreso de paquetes desde Estados Unidos: desde allí ingresan a Uruguay unos US$ 4 millones por mes, por lo que el peso de la vecina orilla en las compras del exterior de los uruguayos es marginal.