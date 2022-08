IM investiga al presidente de Adeom y a exsecretario general tras denuncia anónima

El director de Gestión Humana de la Intendencia de Montevideo (IM), Jorge Mesa, recibió el pasado viernes una denuncia anónima que apunta contra presuntas irregularidades cometidas por el exsecretario general de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), Facundo Cladera, y el actual presidente del sindicato, Aníbal Varela. Este lunes el ejecutivo estaba por firmar el inicio de una investigación administrativa, según transmitieron desde la comuna a El Observador.

La denuncia arremete contra ambos sindicalistas por filtrar a dedo los ingresos de trabajadores a la Unidad Técnica de Alumbrado Público (UTAP) según su pertenencia a la lista sindical que ambos integran, la 307. En concreto, el texto refiere al régimen de trabajo de "producción", una modalidad mediante la cual funcionarios de otras áreas pueden inscribirse para tareas adicionales por cuatro horas diarias, con su consecuente remuneración.

"Es un sector al que, como ustedes saben, todos quieren ir a trabajar por su producción y lo que significa económicamente", expone la denuncia a la que accedió El Observador. "Lo que no entendemos es cómo una sola persona tiene el control del sector, pero fundamentalmente de la producción", indica en referencia a Facundo Cladera, quien hoy tiene el cargo de jefe de alumbrado del Municipio C.

"Es el dueño de la producción, él la distribuye, y lo que es peor, dice 'este sí y este no', a pesar de que está claramente reglamentado que se debería de ir al sector mediante llamado interno, pero parece que él tiene el súper poder", describe la denuncia que motivó la investigación administrativa. "El señor Cladera filtra a cada trabajador que quiere ir a la UTAP o hacer producción según la lista sindical a la que pertenezcan. Si no sos de la lista 307, no podés hacer producción, es una extorsión y discriminación, y esto cuenta con el conocimiento y participación del dirigente Aníbal Varela".

"Hablás con Cladera o con Varela y ellos te arreglan si estás con ellos. Si no, a alumbrado no llegás. Si revisan, verán que esto es así. Pregunten con quién tenés que hablar para ir a alumbrado, sus matones te filtran o arreglan reunión con ellos. Es un sistema corrupto que todos conocen y que todos callan para que no les toquen el peso", describe la carta dirigida a la intendenta Carolina Cosse y recibida por Jorge Mesa.

Camilo dos Santos

Fachada del sindicato de la Intendencia de Montevideo

"El señor Varela va todo el tiempo a Alumbrado", añade la denuncia en otro término, y relata un episodio de "un sábado de agosto o setiembre de 2021" en que el presidente de Adeom, dice la denuncia, entró al local de Alumbrado –sobre la plaza de la exterminal Goes– "vestido con ropa naranja" de la intendencia. Según el texto, "se llevó cosas del almacén de alumbrado estando en conocimiento varios funcionarios que entran con él en la lista de Adeom que lo estaban esperando para que cargara todo, tirantes y otros materiales propiedad de la IM".

"Varios directores saben todo esto y lo tapan por miedo a tener problemas con el sindicato, no queremos que solo sus amigos puedan hacer un peso. Esperamos que la intendencia actúe y corte con toda esta corrupción", finaliza la denuncia.

Consultado por El Observador, Facundo Cladera aseguró enterarse de la situación por El Observador y negó de plano todas las acusaciones. No obstante, se abstuvo de hacer declaraciones: "Soy un funcionario público que estoy sujeto a jerarquía, y no puedo hacer comentarios".

Aníbal Varela, en tanto, respondió: "Me dejás helado". El actual presidente de Adeom dijo tener "montones de amistades" en la UTAP y que va "seguido" allí, pero de la misma manera que lo hace con otras reparticiones dada su investidura. "Son todas totalmente mentiras. Acá hay problemas políticos de por medio", sentenció al escuchar el contenido de la denuncia. Varela también negó el episodio relatado en torno a que se hubiera llevado materiales de la IM.

La denuncia llega en pleno enfrentamiento entre el Consejo Ejecutivo de Adeom y la corriente encabezada por la secretaria general Valeria Ripoll. Su lista 27 de Julio es la mayoritaria en la dirección, aunque no tiene la mayoría absoluta y tampoco está participando de las reuniones. La semana pasada, el ejecutivo sindical votó –sin la lista de Ripoll– su salida de la corriente En Lucha del PIT-CNT –comandada por su vicepresidente Joselo López–, y puso en duda la continuidad de la dirigente dentro del Secretariado Ejecutivo de la central sindical.

Los denunciantes aclaran pertenecer a un grupo autodenominado "Municipales Unidos", integrado por afiliados a Adeom y funcionarios de diferentes sectores como Limpieza, Vialidad, UTAP, municipios, entre otros. La agrupación aseguró mantenerse en el anonimato por temor a las represalias, y cuestionó al propio sindicato de la IM respecto a "qué va a hacer" y si "van a dejar que esto siga así".