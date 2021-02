IMM aplaza el cobro de contribuciones de los hoteles capitalinos hasta 2022

La Intendencia de Montevideo (IMM) decidió postergar el pago de la contribución inmobiliaria —previsto para marzo— y los tributos de puerta de los hoteles de la capital durante el 2021, con el compromiso de que sean abonados a partir de 2022. La comuna definió a su vez descuentos a estas sumas en caso de que las empresas mantengan a sus trabajadores o incorporen nuevos puestos de trabajo, aunque el porcentaje será acordado en las próximas semanas.

El beneficio responde a una solicitud de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), que plantearon a comienzos de diciembre a la recién asumida intendenta Carolina Cosse. El presidente de la asociación, Francisco Rodríguez, dijo a El Observador que la medida es "positiva" para sacar "uno de los tantos dolores de cabeza" que tiene el sector en tiempos de pandemia.

La contribución es uno de los costos fijos más importantes que tienen los emprendimientos. La resolución de la IMM apunta a beneficiar a los buenos pagadores. En este sentido, tomó dos determinaciones: no considerará la actividad de 2020 para definir a los malos pagadores, por lo que lo adeudado en ese año no implicará un impedimento para acogerse al beneficio; y en el caso de aquellos hoteles que presenten impagos desde antes de ese período, que no incluye el efecto pandemia, podrán acordar con la comuna liquidar todo lo adeudado en 2021, para poder así postergar sus pagos en el año.

Rodríguez estimó que hay en el entorno de 70 hoteles en la capital del país, un 15% de los cuales están cerrados y el resto "están abiertos para justificar las pérdidas". El dirigente recordó que sin turismo de congresos —uno de los más fuertes en Montevideo— y con pocos eventos masivos, la ocupación oscila entre un 10% y un 20%. Rodríguez calculó que para costear la actividad del establecimiento es necesario al menos superar el 50% de la ocupación.

La capital del país sería, en tiempos normales, el principal destino turístico a lo largo del año –con poco más de un millón de ingresos durante el 2019–, por más que durante el verano pierde el liderazgo con Punta del Este –como sucedió la temporada anterior, en la que de igual manera fue el segundo destino preferido con unas 74 mil llegadas y casi U$S 51 millones de ingresos–.

A fines de diciembre la AHRU anunció el cierre del hotel Balmoral. El Esplendor de Punta Carretas cerró el 20 de noviembre. El Sheraton de Punta Carretas, que fue vendido a Sinergia, funcionará como cowork. El Orpheo Express, ubicado en el Centro de Montevideo, también decidió cerrar. Los malos números del negocio, sostuvo Rodríguez, "ya venían de años", en especial en el Centro de la capital. La mayoría de los hoteles en Montevideo son de tres estrellas, detalló.

A fines del año pasado el gobierno nacional tomó medidas para incentivar el turismo interno en una temporada con fronteras prácticamente cerradas: tasa del 10% del IVA en hoteles y $ 8.000 por reincorporar un trabajador.