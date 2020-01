IMM denunció ocupación de terrenos frente a la playa de Santa Catalina

La Intendencia de Montevideo (IMM) denunció ante la Fiscalía la ocupación indebida de dos terrenos frente a la playa de Santa Catalina, uno de ellos municipal y el otro propiedad de una sociedad anónima, informó Telemundo y confirmó El Observador con el director de Asesoría Jurídica, Ernesto Beltrame.

La alerta referida a la ocupación de estos terrenos fue comunicada a la intendencia a través del Municipio A, que avisó el jueves 23 que varios grupos de personas habían montado carpas en el lugar. De esta manera, la IMM concretó la denuncia este lunes ante la Fiscalía e intimó a la sociedad anónima dueña del predio lindero al municipal a que hiciera lo mismo, algo que finalmente se concretó.

Mientras que el Ministerio del Interior y la Fiscalía ya desalojaron casi por completo el predio municipal, las autoridades están a la espera que se haga lo mismo con el privado. Beltrame dijo a El Observador que los agrimensores de la intendencia están determinando las dimensiones del terreno, para corroborar que ya no queden carpas instaladas allí.

Según los cálculos de la comuna, hay alrededor de 400 personas que se instalaron en el lugar. Algunos de ellos fueron interrogados por la Fiscalía. Entre las personas hay familias con hijos menores de edad.

Beltrame explicó que la intendencia tiene obras de saneamiento en esa zona de Santa Catalina, por lo que existía riesgo de que los caños que pasan por debajo fueran perforados. "El problema es que debajo del predio corren caños de saneamiento, lo cual también es riesgoso para la salud", afirmó el jerarca.

Según los testimonios que recogió Telemundo, las personas vieron en esos terrenos sin edificar la oportunidad de comenzar a instalarse, ya que no tenían casa. "Le dije a mi hija: 'Ustedes no tienen casa, nada. ¿Qué te parece si empezamos a alambrar?' Empecé a llamar a los vecinos que no tienen casa (...) y ahí empezamos a alambrar. Llamamos diciendo que había campos, que el que quería y no tenía casa viniera", contó una mujer.

Otra ocupante aseguró que el grupo no quiere "sacarle nada a nadie", sino "pagar" por la tierra al privado que es dueño de uno de los terrenos. Los vecinos también dijeron a Telemundo que tenían el apoyo del tupamaro Jorge Zabalza, vecino de la zona.