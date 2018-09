IMM llevará a cabo la primera etapa de la rambla del Cerro

La Intendencia de Montevideo ejecutará dentro de los próximos meses la primera etapa del proyecto de la rambla del Cerro, una propuesta considerada clave para la actual administración de la comuna pero que en su momento había quedado postergada porque no se alcanzaron las voluntades suficientes en la votación de la primera versión del Fondo Capital.

A principios de año, el director del departamento de Planificación de la Intendencia, Ramón Méndez, dijo a El Observador que la construcción de la rambla del Cerro era la única obra que había quedado por fuera del Fondo Capital que no se había ejecutado y que el intendente, Daniel Martínez, había solicitado que se analizara “qué parte de ese proyecto se podía empezar en esta administración”.

Ahora, Méndez indicó que se construirá la primera etapa del proyecto por la calle Egipto desde Bélgica a Rusia. En esta etapa se utilizará el espacio de rambla ya existente para introducir distintos elementos entre los que se encuentran pistas de skate, paseo aeróbico, juegos para niños, canchas de básquetbol, un espacio para espectáculos, arbolado y jardinería.

“Las mayores transformaciones se harán entre las calles Austria y Rusia donde se colocarán los juegos y espacios para actividades”, sostuvo Méndez. La inversión de la primera etapa de la rambla será de U$S 3 millones.

Entre las calles Bélgica y China, se ganará espacio hacia el mar y se mejorará el entorno del lugar a través de la limpieza de los humedales que hay próximos al liceo 61. Además, se construirán pasarelas y se invertirá en iluminación.

Resto del proyecto

La propuesta de la rambla del Cerro se desarrollará en varias etapas, algunas de las cuales no se realizarán en esta administración. La construcción de la rambla se prolongará de la calle Rusia hasta las inmediaciones de la cancha de Rampla Juniors, por Norte América. Un total de diez cuadras serán intervenidas.

Durante las siguientes etapas se buscará ganar espacio hacia el mar, algo que Méndez definió como la parte “más compleja del proyecto” y, a diferencia de las primeras obras que incluirá juegos y otros actividades, la comuna resolvió que este sector se destinará a áreas verdes.

Aunque la Intendencia de Montevideo informó que no tiene una estimación exacta de cuánto costará el proyecto debido a que puede sufrir cambios durante su ejecución, el presupuesto proyectado en un inicio fue de U$S 35 millones.

El proyecto de la rambla estaba dentro del Fondo Capital, un fideicomiso cuyo presupuesto era de U$S 250 millones que se invertiría en 20 proyectos. Sin embargo, la aprobación del fideicomiso significaba que el actual período de gobierno se endeudaría y además, para que recibiera luz verde, el Frente Amplio necesitaba los votos de los ediles de la oposición en la Junta Departamental para llegar a una mayoría especial (21 votos). El gobierno logró la aprobación del Fondo Capital pero a cambio de que se redujera el presupuesto inicial de U$S 250 millones a U$S 94 millones. Los votos provinieron de los ediles que apoyan al líder del Partido de la Gente, Edgardo Novick.

Más inversiones en el municipio

La Intendencia de Montevideo llevará a cabo una serie de obras para transformar la cuenca del arroyo Pantanoso. La comuna le presentó el plan parcial de transformación a organizaciones sociales de las áreas de Colón, Lezica y Paso de la Arena para que los vecinos pudieran aportar su punto de vista.

El director de Planificación aseguró que las obras son sencillas y no llevarán demasiado tiempo. Durante esta administración se construirán cinco obras y el costo total rondará los U$S 2.640.000. El financiamiento se hará a través del fondo Segur de la Intendencia que trabaja con los costos extras que producen los desarrolladores inmobiliarios al construir una propiedad que está por encima de los parámetros constructivos del padrón.