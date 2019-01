IMM recaudó más de US$ 5,2 millones con las aplicaciones de transporte

“¿Querés ser tu propio jefe manejando con Uber? ¡Registrate y conocé los detalles!”. Así se presentó por primera vez a los uruguayos la empresa estadounidense en octubre de 2015, cuando anunció su desembarco en Montevideo. De forma inmediata, el anuncio generó la inquietud y resistencia de los taxistas de Montevideo. Eso fue seguido por un debate público sobre la regulación. Cuatro años y tres meses después, con resistencias de por medio, las aplicaciones de transporte de pasajeros -ya no solo Uber- conviven en la ciudad.

El quiebre se dio en enero de 2016, cuando la Intendencia de Montevideo (IMM) decidió regular el transporte oneroso de pasajeros por medio de aplicaciones. La medida calmó, en parte, el reclamo de los taxistas, que veían en las plataformas una competencia desleal para su servicio. En más de una ocasión, el gerente de la Gremial del Taxi, Óscar Dourado, calificó a los empresarios de las aplicaciones de transporte de "ladrones" y se opuso a la regulación de esta actividad "ilegal".

La normativa estableció varias exigencias para los vehículos, sus titulares, conductores y las plataformas electrónicas que prestan el servicio. Entre otras cosas, se estableció un canon de 0,45 unidades indexadas “por kilómetro recorrido dentro de los límites del departamento de Montevideo desde el inicio del viaje hasta la finalización del mismo”. Para la fracción del kilómetro se estableció un canon proporcional a las 0,45 unidades indexadas.

Por esta razón, desde que comenzó a regir el decreto en la factura electrónica que llega a los usuarios al terminar el recorrido hay un ítem que hace referencia al aporte al Fondo de Movilidad. La suma de esos viajes dejó una cifra millonaria para la comuna capitalina. Por concepto de este canon la IMM recaudó un total de US$ 5.222.168 dólares entre marzo de 2017 y octubre de 2018, según los datos a los que accedió El Observador a través de un pedido de acceso a la información.

El Fondo de Movilidad comenzó a recaudar en marzo de 2017, dos meses después de que se puso en marcha la reglamentación, y hasta diciembre de ese mismo año recaudó US$ 2.131.644. Para el año siguiente, con la aparición de nuevas aplicaciones en el mercado, la IMM pasó a recaudar entre enero de 2018 y octubre de ese mismo año US$ 3.094.522. Los dos montos sumados arrojan el total de más de cinco millones de dólares.

Según el decreto de la IMM, todos el dinero depositado en ese fondo debe destinarse a la “mejora de las condiciones de movilidad en el departamento”.El Observador se contactó con autoridades de la intendencia para saber en qué se habían volcado o se habrían de destinar estos recursos pero no obtuvo respuesta.

Cuatro aplicaciones y una multitud de conductores de Uber

La comuna tiene registradas a cuatro aplicaciones de transporte oneroso de pasajeros. Según surge del pedido de acceso a la información esas cuatro empresas son Uber, Easy Taxi, Uruguay Presente y Cuatro Gatos. En total, hay 5.248 conductores registrados ante la IMM. Uber es, por lejos, la empresa que tiene más choferes registrados con un total de 4.968, seguida de Easy Taxi (2.513), Uruguay Presente (1.043) y Cuatro Gatos (89).

Sin embargo, estos datos no significan que toda esa cantidad de conductores estén en las calles, ya que muchos pueden estar registrados y no trabajando. Tampoco quiere decir que haya 8.613 conductores en el total de las cuatro aplicaciones, ya que en muchos casos el nombre de la persona se repite en más de una aplicación. Si hay 10 conductores de Uber y otros 10 de Easy Taxi ambos números no se suman, ya que muchos de ellos son repetidos.

Para contener el aluvión de conductores registrados, en mayo de 2018 la IMM cerró de forma temporal el registro. Con el aval de la Junta Departamental de Montevideo (JDM), las autoridades de la Intendencia decretaron el cierre hasta diciembre de 2018, mientras el departamento de Movilidad encargaba a una empresa un estudio de mercado sobre todo el sistema de transporte de pasajeros no público de Montevideo.

Pero los tiempos establecidos para el estudio se extendieron, costó obtener los datos de todos los actores y la IMM decidió postergar la reapertura del registro. De esta manera, al menos hasta el 30 de marzo de 2019 no está previsto que se vuelva a abrir.