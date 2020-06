IMM reclama que no puede habilitar shows aunque el gobierno los aprobó

La industria musical uruguaya celebró este miércoles la aprobación por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto del protocolo que permitirá la vuelta, después de más de tres meses, de los shows en vivo. Desde la Intendencia de Montevideo se reclama que la OPP no comunicó sobre la aprobación de esta "fase cero" del protocolo, y que además, hay un decreto nacional que prohíbe los espectáculos públicos, por lo que si no se modifica, el gobierno departamental se niega a habilitar esas presentaciones, ya que recae en la responsabilidad de cada intendencia la aprobación y regulación de los espectáculos.

En esta primera etapa del protocolo involucra solo a locales con sillas y mesas, no podrá haber más de cuatro músicos en escena y con una serie de medidas de higiene, desinfección y distancia preventiva. La implementación del protocolo, que permite los espectáculos a partir del viernes 19 de junio, fue aplaudida por el colectivo musical, que seguía completamente parado en cuanto a los shows a pesar de que la situación sanitaria marca una mejora, pero también generó algunos dilemas.

El intendente Christian Di Candia habló sobre este tema en el programa radial Primera mañana, de El Espectador. "Estoy de acuerdo en la necesidad de reactivar al sector. Pero estamos en una situación compleja, porque la habilitación y la regulación corre a cargo de las intendencias, pero tenemos un decreto que declara la emergencia sanitaria y prohíbe los espectáculos públicos. Hoy ese decreto nacional está vigente. Lo que nosotros le manifestamos al gobierno nacional es que mientras ese decreto no se modifique, no podemos habilitar un espectáculo público, porque lo estamos contradiciendo. Es un entuerto jurídico importante, y el gobierno no lo mueve", declaró.

Di Candia contó que el miércoles a última hora de la tarde habló por teléfono con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, y le comunicó esta inquietud. Delgado se comprometió a enviarle este jueves los protocolos usados por el gobierno nacional para aprobar, a su vez, los protocolos de cada sector, para que sea presentado en el Congreso de Intendentes de este jueves, donde el jerarca montevideano pondrá el tema sobre la mesa, ya que el Congreso también suspendió por su cuenta los espectáculos. "Vamos a eliminar esa regulación, o al menos dejarla sujeta a los protocolos aprobados por el gobierno nacional", comentó.

Y agregó que si se realiza un espectáculo bajo la situación actual, la responsabilidad queda en manos de los privados y del gobierno nacional.

Por su parte, el director de cultura de la IMM, Ramiro Pallares, confirmó en el programa Doble Click, de Del Sol que hay que esperar a la comunicación del gobierno nacional para habilitar espectáculos, y que hasta el momento no habían recibido comunicación previa para avisarles que iban a regresar las presentaciones musicales. "En el último mes hemos trabajado en la Intendencia para cubrir y evaluar las necesidades de distintas áreas, por ejemplo, un proyecto que permita la habilitación en el marco de la crisis sanitaria algunos espectáculos públicos, que fue hecho y enviado a los ministerios de Salud Pública y de Educación y Cultura. El MSP dio una opinión positiva, pero la aprobación depende de la OPP que es donde está la comisión asesora de científicos. Nosotros ni siquiera planteábamos las salas, solo espectáculos en locales como bares o pubs que ya están funcionando", explicó.

Pallares dijo que ese documento se envió hace dos semanas y aún no hubo respuesta. Mientras tanto, las salas que dependen de la Intendencia de Montevideo están trabajando en sus protocolos de regreso. "Acá lo preocupante, con los espectáculos artísticos, no se han manejado fechas, y eso genera incertidumbre y altos niveles de ansiedad", agregó, en la comparación con otros rubros como el deporte o las celebraciones religiosas, que están ya preparando sus regresos.

El director de Cultura destacó el trabajo y el interés por el tema de parte de la Dirección Nacional de Cultura, pero señaló que la responsabilidad es de la OPP, a la que le planean pedir una reunión para hacer llegar la inquietud y el planteo de que se agilice el avance del tema.