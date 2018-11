La IMM terminará de reglamentar la normativa para los boliches antes de que termine el año

“¡Vamos a hacer dinámica en tu casa Di Candia, vamos a meter tambores en tu casa!”, esa es una de las frases que más recuerda el prosecretario general de la Intendencia de Montevideo (IMM), Christian Di Candia, sobre el conflicto que se desató entre vecinos de Parque Rodó y Cordón, con los dueños de los boliches y la propia comuna en 2016.

El integrante del sector Casa Grande, liderado por Constanza Moreira, asegura que el trabajo sobre la "nocturnidad" fue uno de los "laburos más duros" que le tocaron. "Me terminé metiendo en un lío increíble", señaló en diálogo con El Observador, aunque reconoció que la normativa para los boliches será "uno de los grandes legados" que va a dejar su paso por la IMM.

La normativa en cuestión llevó años de trabajo. Primero la IMM se tomó un año para discutir con todos los actores y redactar un decreto. Después, ese decreto debió pasar a la Junta Departamental de Montevideo (JDM), cuya comisión de Legislación decidió volver a convocar a todas las partes. Finalmente, en abril de este año el proyecto de la junta se aprobó y ahora hay una comisión mixta a cargo de la Prosecretaría General que trabaja en la reglamentación.

El prosecretario general estimó que la reglamentación llegará a su fin antes de que termine 2018 y que comenzará a implementarse a mediados del 2019, como plazo máximo.

"La reglamentación es todo el cumplimiento. Y es un decreto de 50 artículos, entonces la reglamentación va a ser un mundo y todo eso hay que pasarlo después a que la gente lo cumpla", sostuvo Di Candia. El tercer suplente del intendente Daniel Martínez, después de Óscar Curutchet y Fabiana Goyeneche, apuntó que cuando todo esté "funcionando bien" va a permitir que "todo el mundo tenga las cosas claras", ya que antes existía una "dispersión normativa" muy grande respecto a los boliches, incluidos bares, restaurantes, pubs y discotecas.

Gran parte de la normativa se basó en casos de otras ciudades, como el de Rosario, Argentina. Sin embargo, Di Candia reconoció que Montevideo además de Argentina, a lo sumo puede compararse con Madrid o algún punto de Italia, pero que no es lógico comparar a los uruguayos con los suecos, por ejemplo.

"Si las facultades terminan a las once y media de la noche... No puedo pedir que los boliches cierren a la una. Es ilógico", comentó y explicó que puede que correr los tiempos en las salidas nocturnas sea "lo ideal" en "algún momento" pero que hoy no es viable.

"Pero tiene que migrar toda la cultura. No puede solo migrar el ocio, porque es imposible. El ocio quedaría despegado de la realidad cotidiana de la gente", concluyó.