Impression, soleil levant y “En medio de spinoza”

Impression, soleil levant

Estimada Magdalena:

Si mente ha quedado fijada, estos días pasados -pero quédese tranquila que ya estoy mejor-, en alguna de las sentencias del filósofo Spinoza con que usted asentó sus comentarios sobre el film Parasite, la semana pasada. En mi propia respuesta, no querría dar a entender que he leído a Spinoza, pues no es cierto; de modo que todo lo que sigue debe entenderse como referido a lo que usted, Magdalena, dice que ha dicho Spinoza: ¡Cuánta responsabilidad la suya!

Me centraré en sus dos atractivas propuestas : 1) que el bien es lo que suscita alegría, por “el paso del hombre de una perfección menor a una mayor”; siendo el mal lo que sucita la tristeza opuesta; y 2) que el bien y el mal suceden en nosotros y no en las cosas.

Leyéndolas me vino a la cabeza la descripción que hace Robert Louis Stevenson de su célebre y malvado personaje, Mr. Hyde. Una descripción en la que no da detalles directos, fotográficos, sino meras impresiones subjetivas:

“Hay algo malo en su apariencia; algo que disgusta; algo directamente detestable… Produce una fuerte sensación de deformidad, aunque me resultaría difícil ser más específico al respecto”.

El mal como sensación. Develado por sus efectos en mí.

Algo parecido -pero in the sunny side of the street- podemos encontrar en el famoso cuadro Impression, soleil levant, de Monet, donde el título enfatiza que lo importante no es lo que allí se representa, sino sobre todo, la reacción que la visión de ese paisaje ha producido en el pintor.

Esta filosofía pictórica, si se me permite tal ayuntamiento verbal, dio también lugar a la series del Pórtico Oeste de la Catedral de Rouen, en la que, a lo largo de 30 cuadros, la luz y la impresión lo son todo y la Catedral, nada - un mero accidente narrativo.

Entiendo que estamos -tanto en Spinoza como en Monet- ante una elección fundamental. Porque, si el bien y el mal suceden sólo en nosotros, lo que hay al final son impresiones, no catedrales. Y entonces es imprescindible que nos hagamos algunas preguntas. La ética es la parte de la filosofía que trata precisamente sobre el bien y el mal. Pero, ¿puede haber fundamentos objetivos para construir una ética a partir de meras impresiones subjetivas? ¿Están los comportamientos subjetivos más allá de cualquier juicio objetivo? ¿Hay un bien y un mal que pueden servir de referencia para todos? ¿O lo único que hay son miles de millones de impresiones subjetivas, de alegría o de tristeza, según cada uno sienta que ha subido o ha bajado en la escala de la perfección?

Con estas preguntas no pretendo complicar nuestra correspondencia, sino entender hasta qué punto es compartible una ética de sensaciones, sin fundamentos objetivos. Pues, por un lado, parece indiscutible que -como afirma Spinoza- el bien y el mal se dan en el interior del hombre. (En realidad, cualquier acción del hombre es, por definición, subjetiva). La pregunta es si, además, ese conocimiento y esos juicios éticos pueden ser compartidos. Si el hombre, que es un ser relacional, encuentra que las mismas cosquillas que le indican a él que está haciendo el bien, o la misma pesadumbre que le indica que está haciendo el mal, se corresponden con las cosquillas o pesadumbres de los demás hombres.

La respuesta a estas preguntas no tiene porqué ser sencilla.

Si analizamos las reacciones subjetivas, ni la alegría del bien, ni la pesadumbre del mal son uniformes ni universales. Basta mirar cierto documental sobre las SS que han hecho en Francia recientemente, entrevistando a “sobrevivientes” de aquellas fuerzas de élite tristemente célebres, para advertir ante qué cosas un corazón malvado puede alegrarse o entristecerse.

Parece que la mera subjetividad, abandonada a sí misma, es incapaz de hacer otra cosa que no sea naufragar en el vinoso ponto del relativismo.

Pero esto no significa que debamos renunciar a encontrar un fundamento objetivo para la ética. Sino precisamente al contrario: que es imprescindible que lo encontremos.

Creo que tenemos que ser aquí filosóficamente optimistas.

Quizás nos toca a usted y a mí, y a todos los que hemos venido después, ir más allá de Spinoza y buscar otros fundamentos para una ética donde las impresiones no nos oculten las catedrales.

“En medio de spinoza”

