INAC explicó por qué Medio Oriente y Norte de África es "una oportunidad" para exportar carnes uruguayas

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) divulgó un análisis en el que señala que la región denominada MENA (por sus siglas en inglés), que considera mercados en Medio Oriente y Norte de África, es “atractiva”, con base en que importa carnes de vacuno por un monto estimado en US$ 3,4 mil millones anuales desde 2010.

Más allá del valor que tiene ese monto, otro atractivo radica en que esa región “impone aranceles por defecto promedio menores al 5%, sin cuotas”.

En ese marco, a pesar de tener habilitaciones sanitarias para exportar a varios países de la región, Uruguay sólo mantiene un flujo exportador relevante con Israel, se explicó desde el instituto cárnico.

20 países

El MENA es una región compuesta por 20 países: Argelia, Bahréin, Yibuti, Egipto, Irán, Iraq, Israel, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán, Catar, Arabia Saudita, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos, Palestina y Yemen.

Desde el INAC se preció que la denominación MENA no refiere a un bloque comercial conformado, sino a una región geográfica.

Con casi 500 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 3,65 billones, esta región representa el 6% de la población mundial y 4,5% del PIB mundial.

El MENA muestra una tendencia creciente en el ingreso disponible por habitante y un proceso de urbanización y occidentalización en aumento. Esto impacta en su dieta y patrón importador. Estos fenómenos son más notorios en los países miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG): Bahréin, Kuwait, Omán, Catar, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita.

INAC estableció en el informe que algunas características de mercado posicionan al MENA como una gran oportunidad para la colocación de carne bovina y ovina.

En 2020, la importación de carne vacuna alcanzó los US$ 3.380 millones y 845 mil toneladas aproximadamente. Esto ronda el 9% del comercio internacional en valor. Por su parte, la importación de carne ovina del MENA representa el 12% del comercio mundial.

En cuanto a los precios por tonelada de carne bovina importada en 2020, el valor promedio de la carne enfriada sin hueso fue de US$ 5.900, mientras que el de la congelada sin hueso fue de US$ 4.000. La carne ovina se importó a un promedio de US$ 5.800 por tonelada.

Aranceles

En términos arancelarios, los importadores más relevantes en valor imponen un arancel por defecto para la carne bovina congelada sin hueso que ronda el 5%. Para la enfriada sin hueso, la mayoría de los importadores tienen aranceles cercanos a 0%. Los aranceles tampoco son restrictivos para el caso de la carne ovina: los principales importadores presentan un arancel menor al 5%. Como referencia, el arancel por defecto que Uruguay paga en China por exportar carne bovina es de 12%. En estos mercados no se manifiesta uno de los problemas que la cadena cárnica uruguaya padece más frecuentemente: la falta de preferencias comerciales.

Carlos Pazos

Carnes de exportación.

Los datos de Uruguay

En cuanto a Uruguay, colocó carne bovina por un valor de US$ 52 millones y 11 mil toneladas a esta región en 2020.

El principal socio comercial fue Israel, que adquirió el 97% de este flujo en valor, proporción que se mantiene incambiada desde 2011.

En enero de 2021, se destacan exportaciones uruguayas de carne bovina a Arabia Saudita por 20 toneladas y también se exportó carne bovina al Líbano por 13 toneladas.

A pesar de tener la habilitación sanitaria, Uruguay no mantiene flujos relevantes con importadores atractivos como Emiratos Árabes Unidos, Catar o Kuwait.

Cabe mencionar que la mayor parte de los países del MENA tienen poblaciones de mayoría musulmana, lo que implica la necesidad de certificación Halal para exportar carne bovina a esos destinos.

Exportaciones de carne bovina de Uruguay a MENA en valor, 2010-2020: