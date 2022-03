Índice Líder de Ceres aumentó por tercer mes consecutivo en marzo

El Índice Líder de Ceres (ILC) aumentó 0,2% en marzo y completó tres meses de crecimiento consecutivo, lo que indica que la tendencia de la actividad económica en el primer trimestre de 2022 fue al alza. Tras superar el nivel de actividad prepandemia, la economía uruguaya continúa en aumento en el primer trimestre del año.

Además, el Índice de Difusión en marzo fue 60%, lo que indica que más de la mitad de las variables que componen el ILC registraron tasas positivas en el mes.

El Índice de Difusión es complementario del Índice Líder y mide la amplitud de la base de sustento de su movimiento mensual, ya que considera la proporción de las variables del ILC con tasas positivas en cada mes.

El agro continúa siendo el motor

Según el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), el sector agropecuario es uno de los más pujantes de la economía. En se sentido, se destacan muy buenos precios tanto a nivel de ganadería como de agricultura impulsados por una fuerte demanda internacional y problemas en la oferta global incentivan altos niveles de producción, en la comparativa histórica.

Actualmente, el sector ganadero se enfrenta a precios de colocación históricamente altos; el mercado tiene como piso US$ 5,1 para los novillos y la tonelada de exportación se encuentra arriba de los US$ 5 mil. Desde el propio sector, se entiende que este nivel de precios llegó para quedarse, más allá de la actual coyuntura geopolítica.

Sobre fines de 2021, los analistas consideraban que en 2022 la faena se iba a normalizar luego de un año récord. No obstante, respecto al 2021, en las primeras semanas de 2022, hubo un aumento de 13,9%. Por su parte, está proyectado que el stock de vacunos caiga en 400 mil cabezas, hecho que se entiende lógico en función de la dinámica de faena que ha existido en los últimos tres años. En lo que respecta a carne ovina, se observan elevados precios de venta (aumento interanual de 6,5%), pero con una baja en nivel de faena, contra 2021 (-2,4%).

Las exportaciones de celulosa en febrero en dólares fueron 23% mayores a febrero 2021, explicada en su totalidad por el aumento del precio de exportación. En tanto, las ventas de productos lácteos en febrero, fueron 61% superiores, en términos interanuales. Las exportaciones de madera fueron 42% superiores.

El impacto del conflicto entre Rusia y Ucrania

La incertidumbre respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania con lo que conlleva respecto a la oferta global de granos, genera un aumento en el precio de estos. El precio del trigo se encuentra cercano a US$ 380 por tonelada, la colza por encima de US$ 700 y la soja se encuentra por arriba de los US$ 600.

A su vez, más allá de altos precios de colocación, se prevé buen nivel de cosechas, salvo que las lluvias compliquen este panorama. Referentes del sector proyectan que puede haber un récord en el rendimiento de la soja, con una producción mayor a tres millones de toneladas. A su vez, también se prevé un récord en la producción de maíz, por encima de las 900 mil toneladas.

Por su parte, la guerra entre Rusia y Ucrania también trae malas noticias ya que los fertilizantes están teniendo una subida de precios muy importante que puede desestimular el efecto favorable de precios que tienen los granos. A modo de ejemplo, la urea en marzo de 2021 costaba US$ 393, y actualmente se está cotizando por encima de los US$ 1000. El sulfato de amonio, en la misma línea, tuvo un aumento en el último año de 10 veces su valor. Hasta el momento no hay una escasez significativa, pero los productores especulan si compran ahora o después en función del precio de los distintos insumos.

En términos desestacionalizados, la faena de bovinos disminuyó 2,5% en febrero con respecto a enero, y fue 23,3% superior a febrero 2021. En términos acumulados, en los dos primeros dos meses de 2022, la faena de bovinos aumentó en 19,9%, con respecto a igual periodo de 2021. La exportación de carne bovina en toneladas disminuyó en febrero (-3,6% respecto a enero, desestacionalizado), y fue 20% superior en términos interanuales. Se ha observado un aumento de 20,2% respecto a los dos primeros meses de 2021.

La remisión de leche a plantas industriales aumentó 1,8% en febrero (desestacionalizado) respecto a enero, y se ubicó 0,1% por arriba de un año atrás. En términos acumulados, hay una disminución de 1% respecto a los dos primeros meses de 2021.

Las solicitudes de exportación de madera aumentaron 5,6% en febrero con respecto a enero, en términos desestacionalizados, mientras que en la comparación interanual están 4,7% por debajo. En términos acumulados, hay una disminución de 6,8% respecto a los dos primeros meses de 2021.