Inequidades y evaluaciones pendientes: el impacto del covid-19 en la educación

La pandemia generada por el coronavirus se evalúa a nivel educativo como uno de los impactos más grandes a nivel de aprendizajes: algunos niños no terminaron el proceso educativo durante 2020, y la reducción de las instancias de interacción entre los docentes y los alumnos profundizó inequidades preexistentes.

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) presentará este miércoles su informe Aristas que busca dar cuenta de en qué medida el sistema alcanza los logros que se propone en tercero y sexto de educación primaria. Los niños asistieron menos días por semana, el contexto condiciona, las brechas crecieron, el rol de la familia jugó un papel importante y la conectividad también.

Como era esperable –señala el documento al que accedió El Observador– en 2020 hubo un aumento de las brechas educativas. En 2020 el 2,8% de los alumnos dejó de asistir a la escuela, pero esa cifra crece al 5,4% de los niños del contexto muy desfavorable –que no asistía a la escuela en noviembre–, mientras que en el contexto muy favorable no llegó a un 1% (0,7%).

Las familias tuvieron un rol “relevante” en el acompañamiento de sus hijos. Los docentes reportaron que los principales problemas durante este período se vincularon a la conectividad en los hogares, la disponibilidad de dispositivos, las dificultades de las familias para apoyar el proceso educativo y el “escaso” conocimiento de las familias sobre el uso de plataformas virtuales.

A pesar de la presencia del Plan Ceibal, las dificultades vinculadas a la conectividad por falta de recursos informáticos varían de forma “pronunciada, según el contexto”. Y son mayores a medida que aumenta la vulnerabilidad. Los datos de uso del Plan Ceibal en 2020 entre los alumnos del sector público muestran una distribución inequitativa: el número de ingresos de los alumnos a las plataformas Crea, Biblioteca Digital Ceibal, PAM o Matific aumentan “notoriamente” con el contexto socioeconómico y cultural de los centros. Son menores en las Escuelas Aprender (Atención Prioritaria en Entornos con Dificultades Estructurales Relativas).

Según destaca el estudio, el desempeño de los alumnos aumenta a medida que tienen más vínculo con recursos que permiten a los docentes desarrollar sus prácticas de enseñanza, por lo que el Plan Ceibal tuvo un rol “relevante”. De hecho, la plataforma que muestra una mayor relación con los desempeños es Crea, que puede ser utilizada como un aula virtual para que el docente organice las propuestas que decide plantear a sus alumnos. Su uso aumentó entre 2017 y 2020.

El presidente de Ceibal, Leandro Folgar, dijo este sábado a El Observador que Crea registró un récord histórico el 5 de abril de este año, con 88 mil usuarios ingresados. “El robustecimiento de la capacidad de enlaces, servicios, podría estar surtiendo efecto”, valoró. Y dijo que la experiencia de docentes y alumnos está demostrando un uso “más experto”.

Al respecto, el informe del Ineed destacó que en el primer período del año, casi el 90% de los maestros dijo vincularse con los alumnos a través de plataformas del Plan Ceibal (en los centros privados se observa un incremento de otras plataformas) y aproximadamente un 70% utilizó WhatsApp. Esta última aplicación fue más empleada en el sector público, mientras que en el privado aumentó el uso del correo electrónico.

Por otro lado, las habilidades inter e intrapersonales son mayores entre los alumnos que asisten a centros de contextos muy favorables respecto a quienes asisten a centros de contexto muy desfavorables.

“Al analizar el efecto conjunto de las variables de segmentación sobre las habilidades interpersonales las diferencias por contexto se diluyen entre las mujeres. Esto representa un desafío para la política. En los contextos bajos no solo es mayor el porcentaje de niños con menores desempeños, sino también con menores habilidades para relacionarse con otros y con menores niveles de autocontrol y regulación emocional”, añade el documento.

Inequidad

Camilo dos Santos

Las escuelas urbanas comunes son las que presentan la mayor inequidad, de acuerdo Aristas Primaria

Las escuelas urbanas comunes son las que presentan la mayor inequidad, y a nivel general, las diferencias entre niñas y varones se mantienen. Son pocos quienes alcanzan niveles altos y la distribución es altamente inequitativa.

A su vez, el incremento de los días de clase presencial aumentó los desempeños, incluso cuando se toman en cuenta las diferencias que obedecen a las características socioeconómicas y culturales de la población.

En línea con la composición socioeconómica, si bien en los centros privados hubo más oportunidades, los resultados muestran que estas diferencias se pierden al tomar en cuenta la composición socioeconómica y cultural de las escuelas. Solo se encontraron diferencias entre los alumnos de tercero y sexto de las escuelas Aprender: sus desempeños resultaron más bajos en matemática que en las escuelas de tiempo completo. Asimismo los desempeños de los alumnos de las escuelas Aprender en tercero fueron más bajos que los de quienes asisten a las escuelas urbanas comunes.

Evaluaciones pendientes

La amplia mayoría de los maestros considera que en 2020 pudo trabajar menos con sus alumnos en relación con un año normal (75%). Sin embargo, este trabajo fue desigual. La exposición pedagógica de los niños se distribuyó inequitativamente: fue mayor en los privados que en los públicos y, entre estos, es menor en las escuelas Aprender.

“La ANEP todavía tiene pendiente la definición de estándares de desempeño esperados para el egreso de los distintos grados. La información que provee Aristas es un insumo relevante para que dicho proceso se realice a partir de evidencia acerca de qué son y qué no son capaces de hacer los alumnos”, afirma el trabajo.

En el informe no se hace referencia a los resultados. “Al no haber en el currículo una definición específica sobre el logro esperado para culminar cada grado, a partir de Aristas no se puede afirmar si se están alcanzando o no los logros que el sistema se plantea”, reclama.

Por lo tanto, “es necesario que la ANEP establezca qué es lo que espera que los alumnos sean capaces de hacer para aprobar cada grado o ciclo escolar y que lo haga en términos operacionalizables tanto para la enseñanza como para la evaluación. Este elemento puede jugar como un factor que contribuya a una mejora tanto del nivel de logro como de la equidad”, concluye.

Aristas Primaria: el informe

El foco principal del informe del Ineed, Artistas Primaria, es comprender la situación del sistema educativo en 2020 para contribuir a generar políticas orientadas a mitigar los posibles efectos de la pandemia del covid-19.



El relevamiento de información se realizó a fines de 2020, denominado como un “año atípico” por la pandemia causada por el nuevo coronavirus.



Por su diseño, Aristas Primaria es una evaluación que da cuenta de los logros a nivel del sistema educativo, no informa sobre alumnos, escuelas ni maestros en particular. Asimismo, contextualiza los resultados tomando en cuenta tanto las características socioeconómicas y culturales de la población que asiste a cada centro educativo como las oportunidades de aprender que tuvieron los alumnos.