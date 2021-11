Inscripción para el programa Yo Estudio y Trabajo: los requisitos y cuánto se paga

El Poder Ejecutivo presentó esta semana los detalles de una nueva edición del programa Yo Estudio y Trabajo, que tiene como objetivo ofrecer una primera experiencia laboral formal a jóvenes estudiantes de entre 16 y 20 años, para desarrollar competencias transversales que les permitan desempeñarse en el mercado de trabajo, asegurando la continuidad en el estudio.

En esta edición participarán un total de 40 instituciones que ofrecerán un total de 651 plazas de becas. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 30 de noviembre inclusive, a través del sitio www.inscripcion.com.uy

Lo que sigue son algunas claves publicadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) sobre requisitos de inscripción, plazos y remuneraciones, entre otros.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?

Tener entre 16 y 20 años al momento de la inscripción.

Estar estudiando en algún centro educativo formal (escuela, liceo, CETP-UTU, IPA, Magisterio, Universidad e institutos terciarios) o no formal (Cecap, Inefop, etcétera, con una duración mínima de 240 horas).

No estar trabajando actualmente y no haber tenido experiencia laboral formal mayor a 90 días continuos o, en caso de ser discontinuos, no podrá ser mayor a 90 días en un período de dos años (este requisito refiere a trabajo dependiente, independiente, titular, socio de empresa con actividad u otras figuras que los organismos de seguridad social contemplen).

¿Cuáles son las etapas del Programa Yo Estudio y Trabajo?

Inscripción mediante el llenado de un formulario que estará disponible en la página: www.inscripcion.com.uy desde el 23 al 30 de noviembre de 2021.

Sorteo y publicación de resultados

Recepción de documentación y verificación de requisitos: los jóvenes sorteados de Montevideo serán convocados a presentar la documentación en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del 14 al 16 de diciembre, de 9.30 a 15 horas.

En el interior del país, la recepción será en los Centros Técnicos de Empleo en las mismas fechas. El listado de los centros se encuentra disponible en la página web del MTSS.

Al momento de presentar la documentación se coordinará día, horario y lugar donde se llevará a cabo un taller de Orientación Educativo-Laboral.

Evaluación: la empresa llevará a cabo al menos dos instancias de evaluación de competencias laborales, las cuales son de carácter obligatorio.



¿La inscripción es solo por la web?

Sí, únicamente. Si no se cuenta con acceso a internet, se pueden acercar a los Centros Técnicos de Empleo de cada localidad.

Los jóvenes con discapacidad que vayan a ingresar por la cuota de discapacidad deberán inscribirse en el Registro Nacional de Persona con Discapacidad del Mides. En Montevideo, el trámite se lleva a cabo en la sede central del Mides (Av. 18 de julio 1453, Teléfono: 2400 0302, int. 6113). En el interior del país se puede realizar en las oficinas territoriales del Mides.

Asimismo, se puede iniciar el trámite a través del link: Registro Nacional de Personas con Discapacidad donde se le asignará un número de trámite que le permitirá dar seguimiento a este. También se puede solicitar vía mail a registrodiscapacidad@mides.gub.uy.

La documentación a presentar será: ficha médica, ficha personal, fotocopia de cédula de identidad, informes que den cuenta de las limitaciones que la persona presenta. Una vez validada la documentación enviada, desde el MIDES se pondrán en contacto para realizar la valoración de discapacidad. De lo contrario, se pondrán en contacto para solicitar la documentación faltante.

¿Se puede inscribir en más de un departamento?

Sí. Pero debe estudiar o residir en la localidad donde se inscribe. Asimismo deberá cumplir funciones en la localidad en la cual se sale sorteado, por tanto, se deberá tener presente el traslado diario a trabajar y a estudiar. Si no puede acceder al puesto en la localidad en donde salió sorteado, debe renunciar al programa y se convocará a la persona siguiente en la lista.

¿Cuál es el proceso para acceder a los puestos de trabajo que ofrecen las empresas al programa?

Los participantes se designarán mediante sorteo público ante escribano, el 7 de diciembre. Los resultados se publicarán en la web del MTSS el 8 del mismo mes.

¿Cuántas horas semanales debo trabajar?

La carga horaria será de 20 o 30 horas semanales. No se pueden realizar horas extras bajo ningún concepto.

¿Se puede elegir la empresa donde trabajar?

No. El programa es quien deriva a la empresa teniendo en cuenta diversas variables y las tareas a desarrollar en las empresas.

¿Cuál es la remuneración?

La retribución mensual será de 4 Bases de Prestación y Contribuciones (BPC) que equivale a $ 19.480.

Las mujeres embarazadas o con hijos a cargo menores de 4 años percibirán por 30 horas semanales la retribución mensual de 6 BPC, equivalente a $ 29.220.

En caso de trabajar 20 horas semanales, la retribución será proporcional a esta carga horaria.



¿Cuáles son las tareas para realizar?

En todos los casos serán tareas de apoyo operativas o administrativas, y será la empresa y el supervisor directo quien las designe.

¿Cuáles son las causas de baja del programa?

Abandono educativo y/o pérdida del año por faltas.

Incumplimiento de la entrega en tiempo y forma de los certificados de estudio expedidos por el centro educativo.

Incumplimiento con la asistencia a las instancias que establece el equipo de orientación.

Notoria mala conducta laboral.

Incurrir en cinco o más faltas injustificadas al lugar de trabajo.

Incurrir en tres o más faltas sin aviso al lugar de trabajo.



¿Hay posibilidad de quedar presupuestado?

No. Los participantes no adquirirán la calidad de funcionarios públicos ni tendrán derecho a permanencia.