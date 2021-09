Insólito: el segundo tiempo de Progreso-Villa Española arrancó sin golero, ¿por qué?

El árbitro Esteban Ostojich da la orden de inicio. Gustavo Alles toca y el segundo tiempo entre Progreso y Villa Española comienza en el Parque Paladino, en partido correspondiente a la primera fecha del Torneo Clausura 2021. Sin embargo, la acción se detiene a los siete segundos. ¿La razón? El golero Rodrigo Formento no estaba en la cancha porque se quedó demorado en los vestuarios.

Insólito, pero cierto.

Las cámaras de Tenfield se quedaron enfocadas al arco vacío de Progreso donde se veían como telón de fondo una propaganda en letras blancas y una escalera de madera.

Cuando el lateral derecho de los gauchos del Pantanoso recibió la pelota y fue presionado por un delantero rival, Ostojich advirtió la situación, paró el juego e hizo reanudar el complemento.

Lo más curioso de la situación fue que ninguno de los compañeros de Formento se había dado cuenta de la situación.

El único que lo notó desde afuera fue el entrenador debutante Álvaro Fuerte.

Este explicó a Referí que fue lo que ocurrió: "En el gol de Villa Español, a los 8 minutos, Rodrigo recibió un golpe, siguió y cuando nosotros convertimos pidió asistencia a los 41 minutos. En el entretiempo le realizaron un vendaje y por eso se demoró en zona de vestuarios. Estaba en duda para seguir, incluso el golero suplente (Rafael Sánchez) estaba pronto para entrar".

"Me demoró porque me estaban vendando el hombro, todavía no sé la entidad de la lesión porque mañana me van a hacer estudios; ahora estoy un poco dolorido", dijo por su parte el golero a Referí, quien dijo que sufrió un choque en esa zona en ocasión del gol de Pablo Silva.

El árbitro fue el que no visualizó la situación ya que antes de iniciar y reiniciar el juego debe controlar que los goleros estén en condiciones de jugar, dado que es el único jugador de campo que en caso de requerir asistencia médica hace parar el juego ya que no puede salir para ser atendido.

