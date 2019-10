Insólito: un árbitro le mostró la roja a un periodista en pleno partido

El sábado a la noche se dio un hecho inédito en el fútbol. Jugaban Laureles y Centenario por el Torneo Clasificatorio 2019 del fútbol de Fray Bentos en Río Negro y el árbitro Stalin Martinez en el final del encuentro comenzó a mostrar tarjetas rojas en el banco de Centenario que a esa altura perdía 5-1.

En medio de todas estas expulsiones, el juez decidió mostrarle la tarjeta roja a un periodista que se encontraba cubriendo el encuentro para la televisión.

Marcelo Rodríguez estaba en la cancha para canal 12 de Fray Bentos y no solo fue expulsado, sino que recibió la tarjeta roja como si fuera un futbolista o, como se puede aplicar ahora luego de implementadas las nuevas reglas, un integrante del banco de suplentes, incluyendo al técnico o a sus asistentes.

"Que me eche el árbitro, la verdad, es tragicómico. Pero me tengo que ir. No tengo otra", dijo el periodista cuando se retiraba de la cancha.

Y agregó cuando le preguntaron desde la cabina: "¿A quién más echó? No sé. Perdi la cuenta. Pero nos vamos. Me pagará el día Stalin Martínez. No sé".

"Dice que me echó porque ingresé entre el tumulto y que mi tarea es hacer el trabajo no dentro de la cancha y que le falté el respeto a uno de los árbitros de la cuarteta. Yo solo le dije 'vengo a trabajar, no vengo a faltarle el respeto a estas personas', pero dicen que les falté el respeto. Y bueno, ellos mandan acá. Si me dicen que me vaya, me tengo que ir. ¿Qué voy a hacer? No sé cómo haré las notas al término del partido, pero bueno", concluyó Marcelo Rodríguez en pleno encuentro..