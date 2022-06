Intendencia archivó investigación por donación de mochilas al FA y apuntó a un solo culpable: ¿qué preguntas quedaron sin contestar?

La Intendencia de Montevideo (IM) archivó la investigación administrativa que había abierto a fines de febrero a raíz de la donación de mochilas y camisetas al Frente Amplio para una actividad de recaudación durante la campaña del referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC). El episodio constatado por El Observador propició que la intendenta Carolina Cosse desandara ese aporte y que la fuerza política devolviera los materiales.

A raíz de ese caso había presentado su renuncia el entonces coordinador de la Secretaría de Deportes de la comuna, Marcelo Signorelli. Según la versión oficial, el entrenador de básquetbol reconoció haber cometido un "error inadmisible" por tener participación directa como jerarca a cargo de la repartición desde la que se enviaron las cajas de morrales y camisetas a la Huella de Seregni.

Según la resolución del 31 de mayo firmada por la directora interina de Jurídica, Carina Estefan –a la que accedió El Observador–, "ha quedado probado que se trató de una decisión unilateral del excoordinador de dicha Secretaría, quien ya no forma parte de los cuadros funcionales de esta Intendencia". La comuna cesó las actuaciones "sin atribución de responsabilidad".

El caso de la donación deja dos preguntas claves que el Frente Amplio nunca respondió, a pesar de las reiteradas consultas de El Observador. En primer lugar, nunca quedó aclarado a iniciativa de quién se dio la entrega de materiales.

Las cajas en cuestión iban destinadas para una correcaminata a través de la que la coalición de izquierda iba a recaudar para la campaña para el referéndum. Como en cualquier evento de esta índole, el Frente Amplio coordinó con la IM la organización, que implica el corte de calles, vallas, inspectores, entre otros. Ninguna de las partes aclaró si la donación fue propuesta por la secretaría de Deportes, o si fue a pedido de la fuerza política.

En segundo lugar, por qué el FA recibió las cajas incluso a sabiendas de su origen. Tal como informó El Observador, los materiales llegaron a la Huella de Seregni una tarde de lunes, y fue la responsable de la Comisión de Finanzas, Flavia García, quien llevó las cajas a la sede.

Tras la consulta de El Observador, el presidente del FA, Fernando Pereira, había declarado: "Ya se devolvieron. El Frente Amplio no las quiere. Ni bien se comunicó a la presidencia, mandamos devolver algo que no queremos ni precisamos". El dirigente consideró entonces que era "muy correcta la decisión que tomó el Frente Amplio y es muy correcta la decisión que tomó la intendenta de Montevideo". También aseguró que no se había llegado a desarmar ningún paquete y que la fuerza política "no las iba a usar".