Intendencia de Maldonado inspeccionó obra de la casa del diputado Peña en Punta Ballena

La Intendencia de Maldonado realizó este martes una inspección en la casa que el diputado del Partido de la Gente Daniel Peña se está construyendo en Punta Ballena. Según dijo a El Observador Soledad Laguarda, directora de Urbanismo de la intendencia, personal de Control Edilicio visitó la propiedad y verificó que la obra de alcantarillado anunciada por Peña fue realizada. La jerarca agregó que ahora la obra será revisada por un ingeniero hidráulico. Si se confirma que está correcta, se seguirá con el trámite del expediente para definir si debe derrumbar la casa o si la Junta Departamental lo aprueba por vía de excepción.

La intendencia multó e intimó en dos oportunidades al diputado Peña a parar la obra de construcción de su casa en Punta Ballena por no ajustarse a la normativa departamental, informó El Observador. Los vecinos lo denunciaron ante la intendencia y ante la Junta Departamental por la obra de la casa de 345 metros cuadrados realizada sin permiso definitivo, y excediendo los máximos de altura permitidos. Además, plantearon que se ven perjudicados porque debido al relleno que hizo del terreno las aguas pluviales de una cañada que pasaba por ese predio se desvían inundando sus casas cada vez que llueve y provocando erosión.

El intendente Enrique Antía se refirió al tema este martes y dijo la intendencia no le dio el permiso porque excede por un metro u ochenta centímetros la altura permitida. Antía afirmó en rueda de prensa en Torre Ejecutiva que la casa "se hizo en 15 días en la licencia de la construcción. Fue a fin de año que está todo el mundo dormido, en plena pandemia y en la licencia de la construcción". Este martes, luego de que se conoció la noticia, la intendencia publicó un comunicado en el que ratificó que "nunca autorizó la construcción de diputado en Punta Ballena y lo intimó en dos oportunidades tras constatar irregularidades".

Debido a que fue hecha con el método de hormigón prefabricado en pocas semanas se levantó. Sin embargo, cuando presentó el proyecto a la intendencia, el 30 de octubre, solicitó el permiso para construir los 345 m2 en el padrón N°3494 de la manzana N°165 de Punta Ballena pero indicó que la haría por el método de construcción tradicional. Cinco días después la Dirección de Control Edilicio autorizó únicamente el inicio anticipado de obra para la “implantación de obra y nivelaciones, exclusivamente”. Pero entre noviembre y diciembre levantó las tres plantas de la casa sin tener la autorización municipal.

La casa de Peña en Punta Ballena fue construida por el método de placas de hormigón prefabricado

Pese a que la intendencia lo intimó a parar la obra el 22 de diciembre de 2020, el diputado siguió adelante. El 2 de febrero la comuna le denegó el permiso por no estar ajustado a las normas. Como consecuencia, la comuna declaró la edificación "inapropiada", se le pidió que se hiciera cargo de la canalización de pluviales, porque el relleno que colocó en su terreno "ha generado inconvenientes en vecinos lindero y a los de abajo" (es un terreno en pendiente), dijo la directora de Urbanismo y se lo multó con un recargo del 20% en la contribución anual, que se mantiene hasta que regularice la situación.

En total tres vecinos, que se vieron perjudicados por el desvío de las aguas pluviales, denunciaron la obra ante la comuna y ante la Junta Departamental. Uno de los vecinos planteó que debido a que por el terreno de Peña corría una cañada de aguas pluviales, al rellenar el terreno ese cauce se desvía y cuando llueve inunda su jardín. Otro vecino planteó que además del fondo, se le inunda la piscina con barro y se le quemó el filtro de agua de la piscina al quedar sumergido.

En la denuncia los vecinos también señalaron que Peña no colocó el cartel de obra estipulado por el artículo 26 del Texto Ordenado de Normas de la Edificación que establece que se debe colocar número de expediente o permiso, número de resolución aprobatoria, nombre del técnico y número de registro en la intendencia, nombre del constructor.

También presentaron un registro fotográfico en el que señalaron que la altura de la casa es de 8,30 metros cuando lo permitido por las normas son 7 metros, e incluyeron fotos de los obreros trabajando sin ninguna medida de seguridad.

El ministro de Ambiente Adrián Peña dijo este martes, según consignó Subrayado, que analizará si su cartera tiene alguna potestad para actuar sobre esta construcción. "Hay que ver si esta obra está dentro del ámbito de competencia del Ministerio de Ambiente, no todo lo que se construye en la costa está bajo jurisdicción del ministerio pero lo vamos a analizar y a estudiar como cualquier cosa. Hemos hecho demoler obras si no se ajustaban a la norma y en éste caso no vamos a tener ninguna definición distinta, no vamos a actuar con lo que establece la norma", dijo el ministro.

Peña dijo a El Observador este lunes que los vecinos "politizan el tema", que actuó de buena fe y que es una obra realizada con arquitectos e ingenieros y no "hechs de vivo". "Actué de buena fe, hay un error, pagaré lo que tenga que pagar... Hay una falta que reconozco". dijo.