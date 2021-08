Intendencia de Montevideo autoriza fiestas y eventos hasta las 5 de la mañana

La Intendencia de Montevideo (IMM) autorizó que las fiestas y eventos se extiendan hasta la hora 5 a partir de la Noche de la Nostalgia, es decir, del 24 de agosto, anunció la comuna este miércoles en un comunicado.

"Según las recomendaciones emitidas (por el Ministerio de Salud Pública) el 12 de agosto, se establece que tanto fiestas como eventos podrán tener una duración de hasta 5 horas. Por lo tanto, la Intendencia de Montevideo resolvió que estas actividades en la ciudad podrán finalizar a la hora 5 am", dijo.

La IMM señaló que el MSP les había informado que era potestad de cada gobierno departamental la fijación de hora de finalización de este tipo de eventos, y por eso adoptó esta decisión. Aclaró que si estas fiestas comienzan antes de la hora 0, deberán terminar antes por la limitación de cinco horas de duración como máximo establecida por el Ministerio, y recordó que solo podrán organizar eventos los salones de fiestas habilitados y con la autorización departamental correspondiente.

Los bares, pubs y restaurantes seguirán teniendo el límite previo de cierre en la hora 2.

La cantidad de concurrentes permitida para las fiestas a partir del 23 de agosto es de 100 personas en lugares cerrados y 150 en abiertos para un público mixto –es decir, vacunados y no vacunados–, siempre y cuando no se supere el 45% del aforo, y de 200 personas en lugares cerrados y 300 en abiertos para público 100% vacunado con dos dosis y 15 días, y en ese caso no se podrá superar el 50% del aforo del sitio.