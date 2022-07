Investigan a una adolescente por amenazas de muerte a la periodista Silvia Techera

Una adolescente de 13 años es investigada en Cerro Largo por las amenazas de muerte a la periodista Silvia Techera, según informó MVD Noticias y confirmó El Observador con la propia víctima y fuentes policiales.

Techera recibió dos amenazas de muerte el miércoles a través de Facebook. Una en la mañana en la que se le reclama por una información que dio respecto a un caso policial y la segunda vino de la misma cuenta de esa red social en la madrugada del jueves y también apuntó al entorno de la periodista.

Ambas amenazas, según indicó una fuente policial, fueron enviadas por una joven de 13 años y el motivo sería la persecución de la policía en auto a un grupo de personas en Río Branco y que la reportera publicó en su cuenta de Facebook.

La fuente descartó que las amenazas estuvieran vinculadas a las bandas delictivas que publicaron videos con amenazas cruzadas este martes en Rivera, sobre lo que Techera realizó un informe para Subrayado (canal 10), donde es corresponsal.

La primera amenaza que recibió, dice: “Buen día Silvia Techera, era para avisarte que te cuides en la calle por que tus horas están contadas, si queres tomalo como una amenaza, yo te lo digo como una aviso, te voy a hundir la cabeza a tiros en la calle, se donde vivis, declarate muerta por el simple motivo de que usted publicó en su muero una publicación hablando cualuiqer mierda de una persona que usted no se tiene que meter y haberlo llamado bandido criminal, delincuente y asesino. Sos una periodista que no vale nada. Acordate cuidate en la calle y trancá bien la puerta (sic)”, reza el escrito.“Es la primera vez que ocurre una amenaza con esta gravedad”, dijo Techera a El Observador. Y agregó: “Es lo que más puede chocar. También choca porque no se sabe de dónde viene ya que es desde el anonimato”.

La periodista recibió el apoyo de la Asociación de la Prensa Uruguaya y el Ministerio del Interior dispuso una guardia para protegerla.

La comunicadora valoró el trabajo de la Policía y dijo que se siente “tranquila”. “Me siento segura, no me siento insegura circulando en Melo o trabajando, simplemente considero que es una amenaza grave y quiero que se investigue”, señaló.