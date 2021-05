Investigan la muerte de una paciente con covid que fue encontrada en el suelo en un hospital en Melo

Una paciente que cursaba una enfermedad terminal y se encontraba internada con coronavirus en el Hospital de Melo fue hallada muerta en el suelo, caída de su cama. Este hecho ocurrió el 21 de abril y la mujer fue encontrada al día siguiente. A raíz de esto, las autoridades del hospital investigan qué fue lo que sucedió y por qué no se dieron las respuestas del personal de salud en el momento, dijo este martes el director del hospital, Ricardo Caballero, al medio local La Red Independiente.

Caballero señaló que al día siguiente del hecho se le informó que una paciente había aparecido "en horas de la mañana fallecida, caída en el piso, con el pie enganchado de la cama". "No es nada difícil de imaginarse que la señora quiso levantarse para ir al baño o alguna necesidad. Todas son hipótesis porque era una paciente que estaba cursando su enfermedad avanzada. Pero aun dentro de su enfermedad avanzada, no era una paciente que se previera que le podía ocurrir un deceso en forma inmediata", aseguró.

Caballero dijo que la mujer, cuya edad no fue reportada, estaba internada en el sector donde se atiende a los pacientes con coronavirus debido a que requería cuidados médicos y de enfermería. "El área covid es un área muy especial porque no estamos acostumbrados a que los pacientes estén sin acompañantes. Antes de la pandemia, los acompañantes eran claves porque eran los que nos alertaban cuando (al paciente) le faltaba el aire, precisaba algo y ahí se recurría a enfermería". Agregó que la paciente estaba dentro del área con tres personas más que "increíblemente no escucharon nada". "Si ella se cae de la cama alguien tendría que escuchar algo. Bueno…, hasta tuvimos la mala suerte de que no escucharon como para llamar", lamentó.

Caballero asumió la responsabilidad del hecho y anunció que se va a investigar lo ocurrido. "Lo primero que tenemos que señalar es que acá hubo una falla asistencial. Y uno tiene que estudiar por qué se produce la falla. Circunstancialmente había un personal que estaba de licencia por enfermedad pero había tres unidades que estaban ahí y tenemos el detalle, los registros fílmicos de cómo se movieron". Asimismo, dijo que le explicaron a la familia que son "los responsables de que no se hiciera lo que se tenía que hacer". Y que esa falla, "sin duda, seguramente aceleró el proceso de su muerte o produjo la muerte en ese momento".

"Es nuestra responsabilidad que ahí hubo una falla en el diseño, aún habiendo personal de salud en el área. El hecho es que nosotros nos hacemos cargo, que vamos a hacer la investigación; si parte de la responsabilidad la tenemos nosotros como dirección, la vamos a asumir", aseguró.