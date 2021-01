Investigan si organismo estadounidense buscó alterar los resultados electorales a favor de Trump

El Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos inició este lunes una investigación administrativa para determinar si responsables de la cartera intentaron influir para "alterar los resultados de la elección presidencial" a favor de Donald Trump. El inspector general del organismo, Michael Horowitz, anunció el proceso luego de que artículos de prensa implicaran a Jeffrey Clark, jurista encargado de los asuntos de derecho civil del ministerio.

Los diarios The Washington Post y The New York Times indicaron que Trump, que denunció sin pruebas haber sido objeto de un fraude, conspiró a principios de enero con Clark para intentar tumbar al secretario interino de Justicia Jeffrey Rosen, que se negó a seguirlo en su cruzada contra los resultados de la elección. La idea era que Rosen fuera reemplazado por Clark para que el Departamento de Justicia se negara a certificar la victoria del demócrata Joe Biden en el estado clave de Georgia, pero el entonces presidente habría desistido ante la amenaza de renuncias masivas dentro de la cartera, agregaron los periódicos.

La investigación iniciada por Horowitz busca determinar "si funcionarios actuales o pasados del departamento incurrieron en acciones inapropiadas" con el fin de modificar el resultado de las elecciones, señala un comunicado.

La pesquisa no se extenderá "a otros funcionarios del gobierno", según el inspector general, excluyendo investigar a Trump y su séquito en la Casa Blanca.

Clark aseguró en los medios que sus intercambios con Trump habían sido "dentro del marco de la ley" y que la información publicada era equivocada.

Las denuncias de fraude de Trump no convencieron a los tribunales pero sembraron dudas en la mente de millones de sus partidarios, tanto que algunos lanzaron un asalto al Capitolio el 6 de enero, cuando el Congreso certificaba la victoria Biden. Este asalto, que dejó cinco muertos, llevó a los demócratas a impulsar un nuevo juicio político contra Trump por "incitar a la insurrección" y que tendrá lugar en febrero.

