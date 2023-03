Jaime Clara: su inicio en la radio, la cultura uruguaya y sus primeros meses en Telenoche

El periodista y conductor del noticiero central de Canal 4, Jaime Clara, fue entrevistado por el periodista argentino Oscar González Oro en la entrega más reciente del ciclo Posdata de El Observador.

El comunicador habló sobre sus inicios en los medios, los desafíos que la cultura uruguaya tiene actualmente, y cómo ha sido la experiencia de conducir el informativo Telenoche, un rol que tiene desde hace pocos meses.

Este es un resumen de la charla completa:

Contame Uruguay hoy, empecemos por la cultura

Yo creo hay un gran movimiento cultural en el Uruguay, con mucho prestigio, pienso que están cambiando las formas de vincularnos a los hechos culturales. El otro día estuve entrevistando a un integrante del Cuarteto de Nos, Santiago Tavella, que generó toda una gran expectativa como si fuera el gran lanzamiento de un disco y en realidad, lo que estaba haciendo era lanzando un tema musical en las plataformas, todo un aparato de marketing increíble y son los tiempos que están pasando. El fin de semana pasado fui al teatro y vi poca gente, claro, estamos en verano y capaz que no estamos habituados tanto a tener aquellas temporadas de verano con todo el elenco de Telecataplum y están cambiando las formas de vincularnos con el entretenimiento, muchos le echan la culpa a la pandemia. Yo creo que los tiempos están cambiando más allá de la pandemia. Muchos se llenan la boca con el tema cultural en Uruguay, pero a la hora de invertir, de apoyar, de acompañar, no lo hacen. A veces da la sensación como que terminamos siendo amateurs en todo, no nos gusta plantear la cultura como un producto y debe ser un producto porque forma parte de una industria cultural.

Es otra prueba más de que el Mercosur no sirve

También nadie ha pensado un Mercosur cultural. Entonces habría que también que pensarlo pero bueno, si no funcionan otras cosas más importantes en términos país, no le pidamos que funcione el Mercosur cultural.

Tenés un programa, Sábado Sarandí, un ciclo cultural que ya lleva 21 años. La gente te elige.

Yo creo que el tono generado para los sábados de mañana, llevar gente interesante porque la hay todo el tiempo, hoy es mucho más fácil llegar a gente valiosa en cualquier parte del mundo, hace que se pueda, que la gente lo haya aceptado. Yo estoy muy contento, por suerte además la dirección de la radio no concibe la radio sin sábado Sarandí, porque hace 21 años era marginal, se pasaban grabaciones y yo dije “no, hagamos un programa en vivo todo el tiempo, las siete horas, pongámosle su parte informativa pero después la parte cultural” y la verdad que ha funcionado, tratamos de hacer entretenido cosas que capaz que la gente no puede acceder, o no quiere, o no tiene ganas y que la charla sobre una obra de teatro no sea solamente vender la obra sino vender el tema, entretener, acompañar y funcionó.

¿Cómo va la experiencia de conducir Telenoche?

Estoy bien. Estoy contento. Hemos formado un grupo fantástico junto a Emilio Izaguirre y Viviana Ruggiero en toda la parte de de conducción del informativo, es un informativo histórico de la televisión uruguaya, para mí es nuevo porque me saca de lo que normalmente yo hago, todo con temas vinculados a la cultura, pero bueno, hubo una apuesta muy fuerte a un estilo de contar las noticias, de entrevistar, no haciendo esta cosa de que a veces se ponen de moda con los viejos formatos de decir bueno, rompamos todo y desestructuremos, hay que ser respetuoso de un formato informativo, el programa más importante de cualquier canal de televisión es su informativo, es una gran responsabilidad y estamos adaptándonos a un formato y a un proyecto que el canal puso todas las ganas y toda su y me tiene muy contento y sobre todo estar ahí haciéndolo es una apuesta por mi trabajo periodístico que también me honra.

¿Cuál es tu real vocación?

Yo soy un hombre de radio, porque entré a los 8 años a una radio en San José y ahí elegí que quería hacer esto, pero después al entrar a la facultad ya de grande, al viejo Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras a estudiar Comunicación, me di cuenta que no solo estaba la radio, sino que estaba esta cosa maravillosa de comunicar a través de diferentes lenguajes, entonces me siento muy cómodo también haciendo mis dibujos, me siento muy cómodo haciendo televisión también. Entonces si bien sigo siendo un bicho de radio, tenemos las herramientas y nos gusta tanto esto que perfectamente nos sentimos bien delante de una cámara o escribiendo. Entonces yo sigo defendiendo la radio como medio, pero bueno, tratando de adaptarme a los nuevos lenguajes.

Como periodista, más allá de que los medos donde trabajes tengan una línea editorial, vos podés opinar de lo que quieras a favor o en contra, ¿te pasa?

Por los temas que trato en general no es tan trágica la cosa. Trabajo con enorme libertad en todos los medios en los que estoy, siempre estamos eligiendo. Yo te debo confesar que soy poco opinador, porque siento que se está valorando todo, todo el tiempo y no se informa. Antes de salir al aire te comentaba lo de la televisión argentina, donde veas el canal que veas no te están informando, te están opinando. Y además de extremos totalmente opuestos, entonces si vos querés hoy entender la realidad argentina, no podés mirar, no puedes elegir cuál es el medio que hoy, de la forma más equilibrada, me muestra la realidad argentina, no sé si la hay. Hoy uno siente que los colegas no hacen ese periodismo más equilibrado, más ecuánime, entonces mi estilo es tratar de ser ecuánime y no opinar, porque además en el fondo siento que mi opinión en sí misma no vale tanto como para incidir en el televidente o en el oyente, prefiero darle en forma totalmente ecuánime, distante de la opinión personal, elementos para que saque sus conclusiones o se entere de algo.

Uruguay es un país chiquito, pero con una cultura que trasciende Uruguay. ¿Va a haber un nuevo Benedetti o no?

Depende a quién le preguntes, porque yo tengo por ejemplo el espacio de la Fundación Benedetti en el programa desde hace tres años saliendo todos los sábados o regularmente. Benedetti fue desde los escritores junto con Galeano de los que más vendió, los grandes best-sellers uruguayos son Benedetti y Galeano. El tema es, ¿cómo considera Uruguay a Benedetti y a Galeano? Ha sido muy injusto con ellos la cultura uruguaya. Poné la lupa vas a ver. Yo creo que determinada línea cultural literaria, no sé si por envidia, por egos heridos, por política o por vaya a saber que motivos, fueron extremadamente criticados, duramente criticados, salvajemente criticados. Entonces yo te diría que no son, lamentablemente, ninguno de los dos y no estoy valorando, te estoy describiendo lo que sucedía, fueron muy criticados y eran adorados en el exterior y sin embargo, acá se les exigía pagar peaje, estar dando cuenta de su trabajo literario, hasta el último día de su vida, a ambos. A veces el éxito no se perdona, somos sociedades complicadas, envidiosos. Cuando fui a conocer a la redacción de Clarín y hablar con el Hermenegildo Sabat, era un tipo muy desordenado y que tenía recortes pegados en las paredes y tenía un papelito que me quedó grabado y también es una frase que yo repito mucho, que decía “sea modesto antes de que usted naciera algunas cosas ya estaban inventadas” y eso se aplica a este medio, uno cree que todo empezó con uno, entonces bueno, creo que debemos ser un poquito más modestos, menos narcisistas, reconocer los valores del otro y creo que nos haría la vida un poquito mejor, disfrutaríamos del talento del otro, pero bueno, a veces eso se nos complica.

¿Qué te introduce a los 8 años en la radio?

Ir a buscar un premio que me había ganado. Una torta. Porque era el programa de la tarde en verano y mis padres no me dejaban salir a jugar por la hora de la siesta, era un edificio de apartamentos en San José entonces no podíamos salir y yo escuchaba radio e intentaba contestar preguntas marchaba siempre hasta que un día acerté y gané esa torta, fui a buscar el vale al otro día y me quedé sentado afuera del estudio, era una radio en un viejo molino, que era un salón de baile muy grande, al fondo estaba el estudio, todo con un gran ventanal y yo me siento en un banquito ahí como un desgraciado, mirando como hacían el programa en el cual yo había ganado, y entonces el conductor del programa, Tomás Puerto, me dice que entre y que si quería ayudarlo a atender el teléfono para las preguntas, dije que sí, entonces fui, paso ahí, con los viejos teléfonos de disco y yo me sentí en la gloria, le pedí permiso para ir al otro día, al otro día, al otro día, hasta que me echaron de esa radio cuando tenía 18 años, a los 10 salí al aire y después tuve mi primer programa en la dictadura y me lo sacaron por pasar música “aberrante y tendenciosa”.

Yo tenía una cláusula en mis contratos que decía que me podía ir de viaje cuando quisiera, y que no iba a trabajar los feriados. Si nadie trabaja ese día, ¿por qué yo si?

Bueno, yo soy exactamente al revés. Yo quiero trabajar el primero de enero porque sé que es cuando la gente más necesita la compañía de la radio, los feriados. Te digo porque a mí me pasa como oyente, el primero de mayo, por ejemplo, quiero escuchar radio y yo que escucho palabras, no música, no encuentro palabras en ningún lado. Todo el mundo tiene música. Yo quiero trabajar el primero de mayo, el 25 de diciembre, pero no me dan bolilla.