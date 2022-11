Jhonny Da Silva sobre los penales contra Peñarol: "Traté de jugarles la psicológica"

"Mi carrera ha sido luchada. No me manejo con representantes y conseguir equipo siempre se hace complicado. Pero la seguimos peleando", cuenta Jhonny Da Silva, golero de 31 años que el martes se convirtió en uno de los héroes del sorprendente La Luz que tumbó a Peñarol en las semifinales de la Copa AUF Uruguay.

Una definición por penales lo llevó de Villa Teresa a La Luz. En enero de este año, ambos equipos jugaron un repechaje por un lugar en Segunda División y los merengues de Aires Puros se quedaron con el ascenso. Diez meses después, Da Silva tuvo revancha y consagración en otra tanda de penales, nada menos que ante Peñarol.

Brian Lozano, Kevin Méndez, Lucas Viatri y Ruben Bentancourt lo enfrentaron desde los once pasos. Solo Méndez y Bentancourt le anotaron.

Da Silva les habló a todos para intentar sacarlos de foco y ponerlos nerviosos.

Leonardo Carreño

El penal que le atajó a Viatri

"Habíamos analizado la serie de penales contra Boston River y miramos a los pateadores, pero después en la cancha está la intuición como el que le atajo a Viatri que contra Boston había tirado por arriba del travesaño", revela el golero en diálogo con Referí.

"Traté de jugarles la sicológica, de decirles a dónde pateaban, que los tenía vistos. A veces eso influye, a veces no. Pero por el momento que estaban viviendo ellos, por el nerviosismo, la ansiedad y su gente insultándolos podía influir. A Viatri le dije que me iba a quedar parado, tal vez por eso tomó la decisión de abrir el remate. A los otros les dije ' me la vas a cruzar'. Alguno me contestó y me dijeron que me tirara para el otro lado. Son cosas del juego", justifica Da Silva.

"Los movimientos distraen mucho, el golero no se puede quedar quieto, el movimiento le genera incomodidad al pateador", explica el golero.

"El nerviosismo de los jugadores de Peñarol se notó más en el Centenario que en el Campeón del Siglo porque había más gente. Después de la expulsión, cuando nos quedamos con uno menos, generamos dos situaciones de gol, ellos no respondían en actitud y nosotros nos alimentamos de eso. Fuimos muy agresivos en el segundo tiempo porque teníamos la obligación de ir a empatar la serie, pero nunca nos desordenamos", agrega.

"Estoy feliz por lo que pasó en el estadio, pero también por una sumatoria de cosas que se dieron en el año. El equipo logró cosas importantes y aún queda algo más importante que es pelear por esta copa".

Cuando Miguel Messones lo llamó para sumarse a La Luz a principios de año, a Da Silva lo convenció el hecho de haber compartido antes plantel con Juan Pablo Fagúndez en Villa Española y con Agustín Gutiérrez y Edgar Martínez en Rampla Juniors. "Edgar me sorprendió con su penal, no pensé que le fuera a pegar tan bien, pensé que le iba a arrancar la cabeza".

"El equipo se armó para pelear la categoría, para mantenerse y no bajar rápidamente. Somos un plantel sin muchos nombres pero con mucha hambre de gloria y de salir adelante", explica.

Ahí su historia de vida confluye con la del humilde La Luz.

Da Silva nació en Pando y con 14 años su padre se radicó en Tacuarembó en busca de trabajo como obrero de la construcción.

Foto: Leonardo Carreño.

El festejo de Da Silva con los hinchas de La Luz

En el norte arrancó en la sub 15 de Central, al año se sumó a las formativas de Tacuarembó y con 17 años hizo su debut como profesional. En 2011 integró la selección sub 20 que disputó el Mundial de Colombia con Juan Verzeri como entrenador.

Posteriormente pasó por Nueva Chicago, El Tanque Sisley y estuvo cuatro años en Colombia, entre Atlético Huila y Cúcuta Deportivo, para luego retornar a Uruguay y enrolarse en Villa Teresa en 2020.

A ese camino recorrido, Da Silva lo resume en una sola palabra: "lucha". En pareja y padre de un niño de 10 años, el golero sigue su carrera para lograr comprarle una casita a la familia.

"La venimos pelando hace años y la seguiremos luchando para mejorar familiarmente y en lo económico. Capaz que con este año en La Luz se abre alguna posibilidad de poder salir a un mercado económicamente más fuerte. Le estoy muy agradecido al club por esta oportunidad. Y ahora vamos a pelear por esa copa".