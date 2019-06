Jorge Rey, el profesor que entrena y también juega

Durante las prácticas para la Copa América que se desarrollaron en el Complejo de la AUF, la rutina se repetía día a día. Los jugadores de la selección que llegaban con alguna molestia entrenaban diferenciado junto a un preparador físico que los acompañaba en todo, marcando la rutina y trotando a la par cuando había que hacerlo.

Así sucedió con Jonathan Rodríguez, Cristhian Stuani, Edinson Cavani y Luis Suárez, a medida que se fueron sumando al plantel.

¿Quién es ese profe? La pregunta iba de boca en boca. La respuesta, Jorge Rey, quien con 31 años se insertó en el cuerpo técnico de la selección mayor, un grupo conformado desde hace años por Óscar Tabárez y sus asistentes, lo que también puede considerarse como una renovación.

Un grupo espectacular

En Belo Horizonte, donde vive el arranque de su primera Copa América, Rey habló con Referí sobre cómo es trabajar con el cuerpo técnico celeste, convivir con los jugadores, además de distintos aspectos específicos sobre su tarea.

“Mi rol en el cuerpo técnico de la selección mayor es de preparador físico asistente”, contó el profe que se integró en un cuerpo técnico formado con veteranos de mil batallas, un grupo de trabajo que viene desde hace años y cuyos integrantes se conocen aún de más tiempo atrás. “Coordinamos y planificamos las cargas de los entrenamientos y los diferentes estímulos a realizar juntos con José Herrera. Somos un equipo de trabajo, así como existe el equipo de trabajo de Sanidad o también conocida como área médica”, indicó.

También explicó cómo fue su tarea con los jugadores que iban llegando al Complejo con algunas dolencias. “En los primeros entrenamientos, para favorecer la dinámica de los entrenamientos y apoyar la evolución de las lesiones que tenían algunos jugadores, realicé el trabajo con ellos de manera progresiva, triangulado paralelamente con el equipo de sanidad. Por otro lado, con los jugadores recién llegados me encargaba de realizar trabajos de regeneración, movilidad, estiramientos, etc. para evitar sobrecargas”, señaló.

Trote y charla

La llegada de Rey a la selección mayor se dio en la pasada China Cup, por lo que aún muchas situaciones son nuevas para él. “Es un grupo de profesionales espectacular, donde todos manejamos valores de respeto, empatía, honestidad, entre otros. Hay una altísima exigencia profesional compensada con una altísima calidad humana. Eso hace que el potencial de todos se vea favorecido”, señaló.

En el Complejo, mientras trotaba con los futbolistas por las distintas canchas del predio, era común que fueran hablando. “Se comparte más tiempo a solas con el jugador”, señaló. “Conocer más a los jugadores va también en el tipo de persona que es uno, que se interesa de saber cómo están, cómo vienen sus hijos, etc. Es una cuestión socio-afectiva, que dentro del cuerpo técnico apuntamos mucho a desarrollar esa área”.

La recuperación de Suárez

Uno de los jugadores con los que tuvo que trabajar fue con Luis Suárez, quien tras operarse en Barcelona se sumó a la celeste en los últimos días de su recuperación para quedar “a punto” para la Copa América. “Luis nos tiene acostumbrados a sus recuperaciones, todos nos sorprendemos de sus evoluciones”, contó Rey sobre la reciente evolución a contrarreloj del goleador. “Creo que forma parte de su ser, de su esencia como jugador profesional. Su humildad lo hace siempre querer estar, siempre un esfuerzo más para llegar”, agregó.

“Pero sin dudas que ha tenido y tiene, tanto en la selección nacional como en sus respectivos clubes, un equipo de sanidad excelente”, agregó.

El sueño de la Copa América

Al hablar de la Copa América, de estar en ella y vivirla formando parte de la selección, Rey señaló que le cuesta definir lo que le está pasando con un sentimiento. “Tengo una mixtura hermosa de emociones, recuerdos, desafíos, sueños, alegrías, tristezas, aprendizajes, aciertos y errores que hoy hacen que esté viviendo lo que estoy viviendo. Para mí es un sueño, al igual que para cualquier preparador físico que se dedica al fútbol, estar en un campeonato como la Copa América, siendo el torneo más importante de nuestro continente, el más antiguo, y defender a la selección de mi país, ni más ni menos que la más ganadora de esta competencia, me llena de alegría”, expresó.

También sostuvo que este momento es un “feedback de humanidad” para él y su familia. “La educación que me brindaron de chico, los valores y principios que hacen que hoy pueda encuadrar en este cuerpo técnico, tiene su importancia. Así como también la preparación académica que no es menor, siempre me inquieta aprender y crecer profesionalmente. Fueron ambos aspectos que nos unieron como grandes amigos y profesionales junto con (el preparador físico que trabajó en la selección y que se fue a Honduras con Fabián Coito) Sebastián Urrutia, a quien admiro y aprecio mucho”.

Como si no alcanzara con todo lo que está viviendo, en algunos de los partidos de fútbol informal que disputan los jugadores de la selección antes de un encuentro, le ha tocado defender a uno de los equipos. “He jugado en los informales previos a los partidos oficiales. Pero no vengo con una buena racha”, señaló, entre risas.

Recuperar lesionados

Para Jorge Rey, los tratamientos para recuperar a futbolistas y deportistas han “evolucionado”, más que “cambiado”. “Las lesiones de rodilla, por ejemplo, generaban una pérdida de la musculatura en el cuádriceps hace 20 años atrás, y hoy en día también generan esa pérdida de musculatura. Lo que sí ha evolucionado son los tratamientos pos operatorios gracias al interminable avance de la ciencia aplicada al deporte, en este caso la medicina, la fisioterapia, la biomecánica; y hasta las máquinas para trabajar. Se han realizado miles de estudios a nivel mundial y hoy el acceso a esa información es mucho más fácil que 20 años atrás, como mencionaba”. “No obstante, existe patrones determinados dentro del área médica y la preparación física que siguen estando de pie, lo que era “A” hace 20 años, hoy también siguen siendo “A””, agregó.

Fútbol y otros deportes

Al contar su experiencia laboral, Rey señaló que hace un año estaba trabajando con el plantel de Rentistas en busca del ascenso. Además, trabajó en otros deportes. “En los años anteriores estuve con la selección de nado sincronizado, la selección de hockey sobre patines, que tenemos el mundial en Barcelona ahora el 7 de julio, y con el equipo de Liga Universitaria “Resistencia”, contó el PF, quien también realizó entrenamientos físicos a los alumno de la Escuela Nacional de Policías durante tres años. “Relacionado a las selecciones juveniles, cubrí a Sebastián (Urrutia) con la sub 20 en un período de fecha FIFA, y ya el año pasado realizamos la preparación del Sudamericano sub 20 disputado en Chile juntos. Yo como su asistente en el cuerpo técnico de Fabián Coito”, agregó, sobre sus primeros pasos con la celeste.