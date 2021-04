José Pedro Aicardi: “La demanda va a estar firme para nuestros productos cárnicos”

El director de MegaAgro, José Pedro Aicardi, habló sobre los agronegocios realizados en el primer trimestre del año y en ese marco mencionó que hay buenos precios y que la renta de tierras ha tenido una tendencia al alza.

¿Cómo ve el mercado ganadero?

Pese al mal momento que estamos pasando por la pandemia, el sector ganadero en el primer trimestre del año ha tenido un muy buen nivel de actividad. Hubo un clima diferente al que se pronosticaba. En general, y sobre todo en el norte, llovió muy bien, en el este se fue regularizando y las ultimas aguas han cubierto el litoral.

El mejor clima que se dio hizo que hayamos tenido un primer trimestre, en lo que refiere a los ganados gordos, con un nivel de abatimiento importante, de casi 22% por encima de lo que fue el del año pasado. Creo que eso habla por sí solo. Esperamos poder llegar a 2,2 millones de vacunos faenados este año. El primer trimestre muestra que vamos a tener un buen año de abatimiento.

A nivel global hay mercados que se recuperaron, como el chino que es hoy el que está traccionando más fuerte, como el americano. Hay otros todavía debilitados en la demanda, como el europeo. De todas maneras es un balance positivo si analizamos como pegó la pandemia, desde el punto de vista económico la ganadería no ha sufrido tanto.

¿Qué muestran los valores?

La ganadería tiene muy buenos valores, para el novillo en el entorno de US$ 3,50, de US$ 3,35 para la vaca y de US$ 3,45 para la vaquillona especial. Son muy buenos, más pensando en que el dólar está fuerte y esas son buenas señales.

Otros comodities como los granos desde diciembre han reafirmado los precios. Pensamos que la carne va a ir acompañando esa tendencia y por eso somos optimistas. Hay países que han resentido sus stocks cárnicos y a medida que la gente se vaya vacunando eso va a ir saliendo. Creo que la demanda va a estar firme para nuestros productos cárnicos.

¿Cómo está la venta de lanas?

La lana se ha visto más intermitente. Ha estado más fuerte la venta de lanas finas, pero se va haciendo negocio a negocio. El mercado se ha recuperado pero creo que nos sigue costando tener una continuidad.

No hemos podido agarrar ritmo, si bien la lana ha recuperado valor para toda la quietud que tuvimos en 2020.

Creo que con los últimos negocios la lana va queriendo recuperar un ritmo y dar valor a nivel internacional. Si bien es un comoditie, Europa, que es un gran consumidor, está sufriendo mucho la pandemia y se ha retraído. Esperamos que se pueda reafirmar y se puedan vender todos los micronajes. Se han hechos negocios con lana fina, de 20 micras abajo, pero de esos micronajes para arriba ha estado un poco más trancado.

¿Y la inversión en tierras?

El mercado de rentas ha tenido un movimiento. Hay una demanda que supera la oferta y eso siempre se refleja en mejores valores.

En los campos más agrícolas, después de la variación de precios que hubo, sobre todo de la soja, se dio una repercusión directa. En los campos ganaderos también hay una demanda que supera la oferta.

Las rentas han tenido una tendencia al alza y están muy demandadas. Hubo muchas consultas de inversores argentinos y se hicieron operaciones con actores que ya estaban en el mercado. Creo que una vez que la pandemia le permita a la gente movilizarse se concretarán inversiones de forma más fluida.