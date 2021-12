José Pereyra: "Las multas son generadas por gente que tiene visiones antiempresariales"

Un Solo Uruguay (USU) obtuvo la representación en el Directorio del BPS en el orden de los empresarios con el triunfo de su candidato José Pereyra, quien encabezó la lista 26. En activos y pasivos fueron reelectos Ramón Ruiz y Sixto Amaro respectivamente.

Pereyra venció al candidato Marcelo Ríos, de la lista 22, que tenía el respaldo de la Asociación Rural y varias cámaras empresariales (sin la Cámara de Comercio). Y si bien el PIT-CNT no tenía participación en este orden de votación, figuras asociadas al sindicalismo y a la izquierda, como el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo, respaldaron a Ríos.

A pesar de los variados apoyos que recibió Ríos, que era la continuidad de la corriente de la exdirectora Elvira Domínguez, perdió cerca de 15 mil votos respecto a 2016 y obtuvo el 29% (50.667) de los sufragios. La lista 26, en tanto, se quedó con el 44% de los votos (78.166) y, de esa forma, con la silla en el Directorio en el organismo de seguridad social.

Pereyra es director de la consultora Dígitos y expresidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Su llegada al Directorio del BPS, apuntalado por un movimiento que por primera vez se posiciona a nivel electoral y con un fuerte apoyo del interior, intenta cambiar la concepción de la representación social y pelear contra la idea de que los empresarios son "oligarcas" y "multimillonarios".

¿Cómo nace su vínculo con USU?

Esto empieza hace muchísimo tiempo. Nosotros empezamos con la Cámara Regional de Empresarios y Comerciantes del Este (Crece), motivada por la cercanía regional y sobre todo porque había nuevos dirigentes en defensa de la empresa que éramos más o menos de la misma generación y empezamos a tener problemas en común. Estábamos en contacto y surgió un primer tema que en aquel momento nos unió que fue el de los cambios sin anuncio por parte del Banco República (BROU) de una tasa de interés que se cobraba a las empresas. Hicimos el reclamo y tuvimos la suerte de que se atendiera. Ahí nos dimos cuenta que podíamos trabajar en conjunto. Era prácticamente todo el este, Cerro Largo, Treinta y Tres, Maldonado, Rocha, Pando y después se unió incluso Rivera. Fundamos el Crece y ahí empezamos a trabajar. En un momento vimos que uno de los problemas era el tema de obligación financiera, armamos una papeleta y juntamos firmas. Recorrimos varias gremiales de todo el país, pedimos apoyo, recorrimos diferentes organizaciones y nos quedamos a pata porque nosotros pensábamos que íbamos a tener mucho más apoyo. En aquel momento se empieza a forjar el movimiento USU y comenzamos a mantener reuniones. En un momento determinado, gente que estaba vinculada la Sociedad de Fomento Rural e Industrial de Maldonado me dice que necesitaban gente vinculada al comercio y si podían contar conmigo. Yo era presidente de la Cámara Empresarial del departamento y les dije que sí. En esa participación empezamos a meter el tema de que acompañaran a la Crece con el tema de las firmas y ahí surgió una relación que siguió en el tiempo por varios reclamos y se trabajó en conjunto durante un buen tiempo. Eso forjó una relación que se mantiene hasta ahora. Yo fui delegado suplente durante un buen tiempo del movimiento USU en Maldonado.

¿Podemos decir que el vínculo comienza en la lucha contra la inclusión financiera?

Sí, nace en la lucha contra la inclusión financiera. Cuando se definió participar de esta elección del BPS, lo mío ya venía canalizado sobre todo por la Crece y empezamos a hablar de qué organización se animaba a hacer de paraguas de estas tres líneas (activos, pasivos y empresarios).

Fotos Diego Battiste

Un Solo Uruguay (USU)

Y ahí vuelve a tomar fuerza el vínculo con USU…

Creo que ese es el gran acierto del movimiento USU. Generó un paragua y permitió que por primera vez hubiera competencia en los tres órdenes a la vez. Fue un aporte para colaborar a que esta elección tenga competencia y que en la designación se termine con lo de poner a dedo a alguien sin ningún sentido de mérito, sobre todo algo tan caro para los empresarios. Colabora con que eso se haya terminado pero además que, desde el punto de vista filosófico, para todos los demás lugares también, es importante siempre competir porque uno en la competencia y en democracia, sanamente discute el hacer, cuando uno discute el hacer seguramente es proclive a la mejora, si en cambio está seguro de que no hay nadie que lo invite a mejorar todos los días, pasa lo que está pasando actualmente en el BPS, o lo que pasaba - porque aspiramos a que no pase más - de que se elegían autoridades en el BPS pero no representantes sociales. El aporte va a ser que ahora va a haber representantes sociales, gente que trille el país seguido, que vayan en busca los problemas y no que los problemas se encuentren ahí en la calle Fernández Crespo.

Ahí usted da indicios del tipo de perfil que va a tener José Pereyra como director social en el BPS. Desde los centros comerciales del interior hablaban de usted como una persona “activa” y que estará en constante recorrida.

Debemos trabajar con todas las gremiales empresariales. Un objetivo que nos planteamos es el de jerarquizar la actividad de la gremiales, estar trabajando permanente en conjunto. Nosotros tenemos una trayectoria desde punto de vista gremial, venimos trabajando desde el 2013 cuando yo por primera vez fui presidente de la Cámara Empresarial de Maldonado. Yo creo en la herramienta de la actividad gremial en defensa de la empresa, he participado de la fundación de gremiales por lo tanto estoy convencido de que debemos generar más actores que sean solidarios con sus pares y que se defiendan. Este es el único espacio que tiene el empresario en todo el Estado uruguayo y creo que tiene que ser un actor clave en las jerarquización de las gremiales, uno cuando asume una gremial empresarial en Uruguay prácticamente queda solo, no hay apoyo de prácticamente nadie y a veces se necesita, incluso de las grandes gremiales nacionales, la cercanía, el estar, el ir, el no quedar solo para pelear cuando a veces se generan acciones injustas. Hay que estar, aportar, estar siempre del lado de la empresa sin importar sí es un gobierno que está enfrente. Si es un actor h o z, la prioridad la va a tener siempre la defensa de la empresa. A nosotros no va a haber nada que nos separe de ese camino y la actitud va a ser siempre de acción, de recorrer, de andar por el país, escuchar lo que pasa, cada demanda, cada situación compleja que esté viviendo un empresario va a ser nuestra línea de trabajo y le vamos a poner el alma para solucionarlo.

José Pereyra

En su momento, usted fue muy crítico con el funcionamiento y el rol que juega el BPS. “Si hay una institución que atropella, golpea, estigmatiza y violenta al empresario en todos sus ámbitos, sobre todo al micro, pequeño y mediano empresario, es el BPS”, dijo. ¿Cómo va a trabajar sobre eso?

Vamos a combatir esa cultura antiempresarial. Las multas, moras y recargos a nuestro entender son una visión generada por gente que tiene visiones antiempresariales no solamente desde el punto de vista del ataque al empresario sino desde el punto de vista de la generación de recursos para el propio organismo. Esto debe estar dándole pérdida seguro al organismo y vamos a analizar esto con gente que nos va a ayudar desde el punto de vista técnico. Gente que entiende de esto y que ha trabajado mucho tiempo honorariamente. Es gente que cree que podemos generar cambios en beneficio del país y cuando mucha gente se convence no necesita ni si quiera tener un lugar rentado para hacer un aporte.

Otro de los temas sobre los que usted puso énfasis en campaña fue el combate a la informalidad. Departamentos fronterizos como Rivera tienen altos índice de informalidad. ¿Cómo comenzará a moverse en ese sentido?

Nosotros tenemos en Uruguay sindicatos representantes de los trabajadores ricos y gremiales empresariales pobres. Cuando se entregan proyectos y se trabaja muchas veces se está solo y eso es algo que a veces no se entiende y nosotros justamente queremos jerarquizar todo eso. Nosotros vamos a estar trabajando junto a las gremiales de la frontera en este sentido para generar políticas de frontera y convencer al gobierno, desde el punto de vista de la representación empresarial, de que es urgente, que no puede pasar de este período de gobierno, no podemos esperar a otro periodo de gobierno sin trabajar políticas de frontera. Para nosotros el respaldo para cada sector debe estar dado por el representante empresarial en el Estado uruguayo, nosotros no solamente queremos un representante social con una visión empresarial en el organismo sino que también un representante de la empresa en todo el Estado uruguayo donde vamos a acompañar a cada sector en cada uno de los problemas que tenga.

¿Cómo va a ser su relacionamiento con los otros directores sociales electos, Ruiz y Amaro? Ruiz dijo que usted en campaña tuvo declaraciones “poco felices” que “no ayudaban al relacionamiento”.

Yo no llegué al BPS para hacer amigos, yo llegue con la intención de trabajar y yo creo que tanto Ruiz como Amaro desean lo mejor para este país y en ese camino vamos a encontrar trabajo conjunto. La diferencia es que hace cinco años se elegían autoridades en el BPS, nuestro aporte ahora es representación. Nosotros vamos a trabajar para la gente. En esa línea, supongo que vamos a tener muchas coincidencias, sobre todo en el área social. Lo primero que voy a hacer cuando llegue al Directorio es llevar todos los temas que encontré en la recorrida que son, desde el punto de vista social, indignantes. Por ejemplo, jubilados que vimos en complejos totalmente olvidados. Si va en mi responsabilidad no puede pasar más de un día de que ese tema se solucione porque me indignaría. En este caso, como representantes sociales, estoy seguro que le tendría que ocasionar lo mismo tanto a Amaro como a Ruiz. Hay situaciones de gente que está necesitando urgentemente una pensión por discapacidad permanente o problemas permanentes físicos o mentales y resulta que se le han dado pensiones provisorias y que lo que están necesitando es una solución urgente. Un hogar que se terminó y en el que se puso muchísimo dinero en localidad de Vergara, ahora se está derrumbando. El BPS puso dinero ahí, puso unos US$ 90 mil dólares y en Vergara se está necesitando que se inaugure ya, porque toda esa inversión se está echando a perder porque no se pone en funcionamiento. Hay muchas cosas que nosotros vimos en la recorrida y que por eso vamos a salir a recorrer, a encontrarnos con los problemas y no esperar a que lleguen a Montevideo. Vamos a ir a buscar los problemas y lo vamos a llevar al Directorio y ahí seguramente vamos a tener que coincidir. Yo no creo que nadie quiera que haya uruguayos que sufran, porque cuando funciona mal el BPS en realidad quién sufre eso son los uruguayos que viven en su estado más vulnerable. En eso supongo que no hay nada que no separe o que nos diferencie con Amaro y con Ruiz.

José Pereyra

Usted también habló de informar y dar la cara…

Es necesario que se sepa mucho más que se está haciendo en el BPS, qué se vota, quiénes son los representantes, dar la cara y hacernos responsables. El BPS es una institución que está mal, que hay gente que la está pasando mal y nadie sabe quiénes son los responsables, parece que los responsables somos los uruguayos. No. Acá si las cosas empiezan a funcionar mal, si las cosas no mejoran, por lo menos nosotros vamos a dar la cara y vamos a asumir nuestra responsabilidad de aquí en más.