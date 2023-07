Josema Giménez rompió el silencio tras su violento episodio ante Ghana en el Mundial de Qatar

Después de siete meses y medio, el zaguero de la selección uruguaya y de Atlético de Madrid, José María Giménez, rompió el silencio y habló del violento episodio que protagonizó el 2 de diciembre de 2022 al final del partido que Uruguay le ganó a Ghana 2-0 por la última fecha del grupo H del Mundial de Qatar 2022.

A pesar de aquel triunfo, Uruguay quedó afuera de octavos de final y Giménez se le fue encima al árbitro alemán Daniel Siebert quien le cobró un penal dudoso a Ghana pero con el mismo criterio no le sancionó uno a Uruguay, por falta sobre Darwin Núñez, y sobre el final omitió cobrarle uno mucho más claro por infracción contra Edinson Cavani.

En sus protestas, Giménez también le dio un codazo a Elkhan Mammadov, director de competiciones de FIFA.

"Tuve un episodio en el Mundial que me dejó muy marcado, muy dolido, pero enseguida me di cuenta que no era yo. Cuando salí mi hijo estaba enojado conmigo, y ahí me di cuenta que no era yo", expresó Giménez en une entrevista con el programa televisivo El Chiringuito.

"Ese es el claro ejemplo de lo que no tenía que hacer. Yo llamé a la persona que pasó lo que pasó, le pedí disculpas apenas terminó el partido porque me había dado cuenta que no era yo, que ese error que había cometido me hizo daño a mí, le hizo daño a mi familia y le hizo daño a mi país. Y después me sancionaron", agregó.

Giménez recibió cuatro partidos de suspensión para partidos oficiales con Uruguay.

"Apenas terminó yo no quise hablar, si me caía una sanción, yo soy responsable de mis actos y de las consecuencias que traían mis actos", dijo el ex Danubio.

Giménez le pidió disculpas a la gente y a los niños: "Ese no es un ejemplo de jugador de fútbol ni de profesional, ni de persona. Y sobre todo disculparme con mi país, que al final trajo consecuencias, las asumo y no es de una persona de 28 años con 10 años de carrera".

Giménez se perderá el arranque de las Eliminatorias para el Mundial de Canadá-Estados Unidos-México y no jugará ante Chile, Ecuador, Argentina y Bolivia.

Además, Giménez fue sancionado con una multa de 20.000 francos suizos (US$ 21.713) por sus actos.