Josema Giménez se pierde el partido de Liga de Campeones ante City por molestias

El central uruguayo de Atlético de Madrid José María Giménez no estará ante el Mánchester City el martes (16:00, ESPN) en la ida de cuartos de la Champions por unas "molestias", que le han dejado en Madrid.

"José María Giménez no forma parte de la expedición rojiblanca a Mánchester", anunció este lunes Atlético en un comunicado.

El central internacional uruguayo se tuvo que retirar en los minutos finales de la victoria 4-1 sobre Alavés el sábado en la 30ª jornada de Liga por problemas, aparentemente musculares.

Instagram

El saludo con Joao Félix

"Los servicios médicos rojiblancos le realizaron diferentes pruebas y finalmente no viaja a Inglaterra. La evolución de sus molestias marcará su reincorporación al trabajo de grupo", añadió Atlético, sin precisar el tipo de molestias que sufre el defensa.

Junto a Giménez, tampoco han viajado el centrocampista mexicano Héctor Herrera, también lesionado, ni el sancionado Yannick Carrasco.

Nuestro jugador @JoseMaGimenez13 no viaja a Manchester debido a las molestias con las que concluyó el partido ante el Alavés.



🔗 https://t.co/I5OCCxjZ0M — Atlético de Madrid (@Atleti) April 4, 2022

Josema y las lesiones

El pasado 21 de marzo, cuando llegó a Uruguay para disputar los últimos dos partidos de Eliminatorias, Josema aclaró cuántas lesiones había tenido y dijo que “hay que tener cuidado cuando se habla” del tema.

Javier Soriano / AFP

Josema en el juego aéreo

“Tuve un pequeño percance en diciembre que por apurar a llegar a un partido, me perdí tres. Pero son los únicos tres partidos que me perdí en la temporada”, agregó.

El zaguero, que en Madrid ha sido cuestionado por sus ausencias, señaló: “Hay que tener un poco de cuidado cuando se habla, porque muchas veces dicen que los jugadores tienen lesiones, que no tienen minutos, que las lesiones… Me toco los huevos, pero tuve una lesión sola este año, gracias a Dios”.

“Hay que seguir por este camino para que no vuelvan a suceder, pero me perdí tres partidos nada más, que fueron los únicos que no pude jugar por lesión”, agregó Josema, quien dijo que llegaba "bien" a esta nueva convocatoria celeste.

@Atleti

Josema en Atleti

Estuvo lesionado del 8 al 17 de octubre, por lo que fue descartado para la convocatoria de la selección para los partidos ante Argentina y Brasil, sin perderse partidos con su club en ese lapso por el receso de Eliminatorias.

Luego, se lesionó del 28 de noviembre al 30 de diciembre, tramo en el que se perdió lo partidos ante Mallorca, Porto por Liga de Campeones, Real Madrid, Sevilla y Granada, volviendo a jugar el 2 de enero ante Rayo Vallecano.

Luego, tuvo una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, el 13 de enero fue expulsado por la Supercopa, y tuvo covid-19 el pasado 9 de febrero, por lo que se perdió el encuentro ante Getafe por LaLiga.

Paul Ellis / AFP

Simeone no tendrá a Josema ante el City

Tras recuperarse de covid-19, volvió a la actividad ante Levante directamente desde su casa a un partido, sin entrenar, y ese día fue silbado por los hinchas de Atlético, a los que les respondió.

En los últimos partidos de la selección jugó ante Perú en el Centenario, en el que Uruguay selló la clasificación a Catar 2022, y no estuvo ante Chile en Santiago, donde jugó Sebastián Coates.

Tras regresar a España, el sábado sufrió molestias que lo dejan afuera del partido ante el City.