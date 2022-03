Josema aclaró sus lesiones y dijo que “hay que tener cuidado cuando se habla” del tema

El zaguero de la selección uruguaya y de Atlético de Madrid, José María Giménez, se refirió a sus lesiones y a los partidos que se perdió, y manifestó que hay que tener “cuidado” cuando se habla de ese asunto.

En su llegada este lunes a Carrasco para preparar los partidos de Uruguaya ante Perú y Chile del próximo jueves y martes, respectivamente, el zaguero fue consultado sobre su vuelta a la continuidad y volver a tener minutos.

“Minutos vengo teniendo desde que empezó la temporada”, aclaró a 100% Deporte de radio Sport 890

“Tuve un pequeño percance en diciembre que por apurar a llegar a un partido, me perdí tres. Pero son los únicos tres partidos que me perdí en la temporada”, agregó.

El zaguero es uno de los pilares de Atlético

El zaguero, que en Madrid ha sido cuestionado por sus ausencias, señaló: “Hay que tener un poco de cuidado cuando se habla, porque muchas veces dicen que los jugadores tienen lesiones, que no tienen minutos, que las lesiones… Me toco los huevos, pero tuve una lesión sola este año, gracias a Dios”.

“Hay que seguir por este camino para que no vuelvan a suceder, pero me perdí tres partidos nada más, que fueron los únicos que no pude jugar por lesión”, agregó Josema, quien dijo que llegaba "bien" a esta nueva convocatoria celeste.

En la actual temporada de LaLiga de España, Josema ha tenido 19 presencias, todas como titular, en 29 fechas disputadas hasta el momento.

Estuvo lesionado del 8 al 17 de octubre, por lo que fue descartado para la convocatoria de la selección para los partidos ante Argentina y Brasil, sin perderse partidos con su club en ese lapso por el receso de Eliminatorias.

Giménez y los hinchas

Luego, se lesionó del 28 de noviembre al 30 de diciembre, tramo en el que se perdió lo partidos ante Mallorca, Porto por Liga de Campoenes, Real Madrid, Sevilla y Granada, volviendo a jugar el 2 de enero ante Rayo Vallecano.

Luego, tuvo una sanción por acumulación de tarjetas amarillas, el 13 de enero fue expulsado por la Supercopa, y tuvo covid-19 el pasado 9 de febrero, por lo que se perdió el encuentro ante Getafe por LaLiga.

Tras recuperarse de covid-19, volvió a la actividad ante Levante directamente desde su casa a un partido, sin entrenar, y ese día fue silbado por los hinchas de Atlético, a los que les respondió.