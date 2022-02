José María Giménez volvió del covid a la cancha, lo silbaron e hizo callar a los hinchas

José María Giménez se recuperó del covid-19 este mismo miércoles luego de estar una semana en cuarentena en su domicilio.

Sin embargo, debido a los problemas que tenía el técnico argentino de Atlético de Madrid, Diego Simeone, para formar el equipo, lo llamó de apuro para que de la cama de su casa, pasara a ser titular este mismo miércoles en el partido postergado que jugó su equipo ante Levante de Martín "Pelado" Cáceres y que terminó perdiendo 1-0 en el Wanda Metropolitano.

Pero cuando las cosas no salían en el campo de juego y su equipo ya perdía, un sector de la tribuna comenzó a silbar a Josema.

El uruguayo, de amplia experiencia ya en este club, los mandó callar con un gesto llevánsdose el dedo índice a su boca.

El Cholo Simeone fue consultado en la conferencia de prensa posterior y dijo lo siguiente: "No vi ese episodio pero a la gente no se le puede decir nada, al contrario, han estado todo el partido buscando que el equipo diera un paso adelante. Hay que ver la realidad, que es la que es, muchos pensarán que es imposible llegar a la Champions pero yo digo que no y hay que trabajar porque las palabras aburren".

EFE

José María Giménez con Atlético ante Levante

Giménez habló también y dijo que "la gente del Atlético sabe el cariño que le tengo. Yo soy lo que soy gracias a ellos, sino, no hubiera sido nada en mi carrera. Si en algún momento se sintieron increpados o algo, que no es así, realmente son momentos en los que uno con tanto nerviosismo, tantas ganas de ganar, al final no se dan las cosas y encima me lo recrimina ese sector de la grada, me dolió, me dolió muchísimo".

Y añadió: "Pero bueno, como siempre digo, esto es una familia y en la familia hay broncas, como se dice acá. Le pido disculpas a la gente de ese sector que me pitó, que no lo tomen como algo para ensñarse porque no es por ahí. La gente que me conoce sabe que yo no soy de ese tipo de personas, ni mucho menos para recriminar algo. En momentos de tensión y de nerviosismo, estamos nerviosos todos, enojados todos y evidantemente hace que tengamos actos que después nos arrepentimos o que no queríamos hacer. Entonces si la gente lo tomó a mal, le pido disculpas de todo corazón, no tengo problemas de pedirle disculpas uno por uno, que no es por ahí, no es por el lado del enojo".

Aquí se puede ver lo que dijo Josema Giménez tras la derrota ante Levante:

Aúpa Atleti. Hoy y Siempre ❤️

Todos juntos. https://t.co/yg9oQzfkmo — Jose Maria Gimenez (@JoseMaGimenez13) February 16, 2022

La enorme mayoría de los hinchas de Atlético de Madrid en sus redes sociales, se expresó a favor del uruguayo luego de que lo silbaran.