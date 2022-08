Jubilaciones: Mujica y una "idea" para evitar un país "lleno de viejos menesterosos"

Uruguay enfrenta un dilema fenomenal. Los avances en el plano social, económico y sanitario, junto a un sistema que "trató de no olvidarse, en lo posible", de los adultos mayores, hacen que exista una expectativa de vida cada vez mayor en promedio. A su vez, la baja de la natalidad hace que progresivamente haya menos población joven en condiciones de aportar al desarrollo de la economía y, como derivación, a la seguridad social.

Así lo planteó este sábado el expresidente José Mujica, en una "reflexión" de los desafíos que enfrenta el país en torno a sostener el sistema jubilatorio y las posibles vías de solución. Un dilema que, remarcó, comenzó hace años. "Las transferencias del erario público para sostener al sistema jubilatorio van en progresivo aumento, y amenazan con transformarse en un peligro paralizante" advirtió Mujica en su audición de M24.

Según el expresidente, ninguna solución hoy sobre la mesa garantiza un reparto eficaz. Tampoco, dijo, se puede olvidar que más allá de eventuales cambios la política de subsidios a la seguridad social es una realidad permanente, que estará siempre en el futuro del Uruguay.

Mujica lamentó que en la discusión generada a partir del anteproyecto de ley de reforma presentado hace pocos días por el Poder Ejecutivo falten algunas "ideas" para enfrentar el dilema. El expresidente puso el ejemplo de "algunas sociedades" que crearon fondos especiales que, reinvertidos, fueron para afrontar las necesidades de la población envejecida.

Si bien aclaró que no se trata de sustituir las necesarias reformas que deben hacerse al sistema, el exmandatario aseguró que estas no serán suficientes por sí mismas para la magnitud del desafío instalado en materia de seguridad social. "Uruguay no puede tampoco plantarse como horizonte una perspectiva que desemboque en un país lleno de ancianos poco menos que mendicantes", advirtió.

Es que, según su visión, si se busca enfrentar el problema apostando solamente a los aportes de la población activa, siempre habrá un freno. Si se quiere recurrir únicamente a una política de subsidio, el freno lo tendrá el crecimiento económico. "Tal vez habrá que pensar, como otros pueblos, en instrumentar decisiones que signifiquen una acumulación en el tiempo de recursos económicos que se reproduzcan, con una única finalidad: servir en 25 años como un refuerzo a la seguridad social", planteó.

Se trata, insistió, en pensar en caminos duales: por un lado, modificar el sistema en sí. Por el otro, ver de "juntar reservas" para cuando el desafío ya sea imponente. "No me puedo convencer de la imagen de una nación llena de viejos menesterosos", señaló. "No estaría a la altura de lo que hicieron nuestros abuelos por nosotros", concluyó.