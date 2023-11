Jugador que sufrió doble fractura de testículo, no pidió el cambio por un motivo muy especial

Un futbolista contó este lunes durante una entrevista una curiosa lesión que sufrió el día que jugó en el Camp Nou, el estadio de Barcelona.

Dani Rodríguez, actual futbolista de Real Mallorca, explicó en una entrevista que concedió al exarquero Miguel Moyá en El Tercer Tiempo, de Movistar Plus, cómo sufrió una doble fractura de testículo durante un partido de LaLiga 2019/2020 contra el Barcelona.

"Fue una acción fortuita, yo voy fuerte al balón, intento meter la pierna por el lado a Sergi Roberto, que estaba de espaldas, él se protege con la cadera y me pega en el testículo izquierdo: doble fractura. En el descanso me dijeron que tenía que cambiarme. Pero era mi primea vez en el Camp Nou y como me costó tanto tanto llegar... Yo dije 'no me pueden quitar a mí esto, de aquí no me voy'. Fue complicado", dijo Rodríguez.

Rodríguez es uno de los futbolistas con más partidos en Mallorca

El jugador de 35 años que luego continuó su carrera en equipos del ascenso como Racing Ferrol, Racing de Santander y Albacete, agregó: "Ese dolor no se lo deseo ni a mi peor enemigo. ¿Sabes el dolor de un balonazo ahí? Pues eso dos meses", recordó. En una entrevista de la época en la cadena Ser ya explicó que "la decisión de no operarme fue más difícil".

Entre risas comentó que "yo el trabajo lo tengo hecho, tengo tres hijos, pero había riesgo de perder el testículo".