La IM recibió 86 demandas por US$ 12 millones el año pasado: ¿cómo suele irle en la Justicia?

La Intendencia de Montevideo (IM) recibió durante el año pasado 86 demandas por un monto total de US$ 12 millones, según surge de la Rendición de Cuentas remitida a la Junta Departamental a la que accedió El Observador. Con esa cifra de acciones judiciales iniciadas durante el 2021, se alcanza un total de 266 demandas a las que la comuna capitalina debe hacer frente en los juzgados.

Según explicaron fuentes de la intendencia a El Observador, los registros del año pasado coinciden con el promedio anual histórico –y hasta se sitúan un poco por debajo–, en tanto el gobierno de Montevideo tiende a recibir alrededor de unas 100 demandas por año.

Desde la administración de Carolina Cosse sostienen de hecho que la IM pierde históricamente entre el 10% y el 15% de los trámites judiciales que se le inician. El resto –entre el 90% y el 85% del total– se reparte entre juicios ganados y juicios abatidos, caso que ocurre cuando el gobierno departamental logra zanjar montos menores que los exigidos por la parte demandante.

Según estipuló la directora del Servicio de Actividades Contenciosas, Alicia Rodríguez Galusso, en su informe a la Junta Departamental, "resulta imposible estimar los eventuales importes a pagar" por parte de la IM en dichas causas judiciales, porque se trata de procesos que están en curso. Desde la división de Jurídica de la IM indicaron a su vez que hay casos que al día de hoy se encuentran en casación ante la Suprema Corte de Justicia.

¿A qué responden las 86 demandas iniciadas en 2021? Las realidades pueden ser variopintas, desde empresas que arremeten contra sanciones determinadas por la comuna capitalina hasta accidentes de tránsito en los que se entiende que incidió, por ejemplo, la falta de señalización en la vía pública (que es responsabilidad del gobierno departamental).

Para hacerse una idea, a fines de 2020 la IM tuvo que indemnizar por $1.585.361 al conductor de una moto que chocó en la intersección entre General Acha y Mariano Soler por la falta de un cartel de 'Ceda el paso', que había sido hurtado al momento del accidente a mediados del 2013.

En concreto, desde la IM detallaron a El Observador que el 35% de las causas responden a lo que se conoce como "responsabilidad subsidiaria o solidaria". Es decir, cuando la comuna debe responder por casos originados por terceros que operan en la órbita del gobierno departamental, tales como cooperativas o servicios tercerizados.

Un ejemplo reciente de ello ocurrió cuando Agadu reclamó ante la Justicia US$ 3.469.130 por el monto de derechos de autor de los conciertos de Maroon 5, No Te Va Gustar y Jaime Roos, ante una negociación fallida con AM Producciones por los toques en el Estadio Centenario, que gestiona la Comisión Administradora del Field Oficial, entidad integrada por la IM y la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

En total fueron 784 los juicios tramitados por la comuna durante el año pasado. De esos, 133 respondieron a expropiaciones, expuso la IM en su Rendición de Cuentas.