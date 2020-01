Justicia condenó a Canal 10 a pagarle a Jorge Traverso por daño moral y derechos de autor

Jorge Traverso se despidió de la pantalla de Canal 10 en 2014, luego de que terminara el ciclo de su programa de entrevistas Hablemos; un año antes, el periodista había cerrado su etapa como coconductor del noticiero Subrayado. Aunque el vinculo terminó "de mutuo acuerdo", según declaró el periodista a Montevideo Portal luego de su salida, tiempo después se generó un conflicto entre el canal y el conductor que derivó en un juicio en el que Traverso reclamó el pago de derechos de autor y de imagen, así como una compensación por daño moral. La justicia falló a favor del periodista a fines de 2019, aunque no obtuvo todo lo que reclamaba.

Según informó el semanario Búsqueda en su edición de este jueves 30 de enero, Traverso realizó su demanda en 2016, ante la negativa de Canal 10 de pagarle derechos de autor por la retransmisión de antiguas ediciones de Hablemos y de Subrayado en el Canal 7 de Maldonado y en las señales de cable de TCC. Según Búsqueda, Traverso se negó a firmar una cesión de derechos pedida por el canal, entendiendo que se le debía pagar por esos programas.

En los primeros meses de 2019, la justicia civil ordenó el pago de US$ 10.000 por daño moral y un pago por el programa Hablemos, considerando que se debían retribuir los derechos de imagen del conductor, pero no así los derechos de autor. Las dos partes apelaron esa decisión: Canal 10 argumentando que el pago estipulado era "desmesurado", por la diferencia de criterios tomada para Hablemos y Subrayado, y por considerar que Traverso "no tenía pactado en su contrato laboral ningún beneficio superior al que le reconocieron los convenios colectivos en vigor", según los documentos de la sentencia.

El comunicador, en tanto, reclamaba además los derechos del noticiero, porque consideraba que su aporte al informativo "no se limitaba a la simple transmisión de noticias del día o al simple interrogatorio de las figuras invitadas, sino que su labor se caracterizaba por el valor agregado de sus análisis y comentarios", que, argumentaba, eran parte del sello personal que atraía a los espectadores. Al mismo tiempo, reclamó también el pago de derechos de autor por Hablemos, como creador del formato.

A fines del año pasado, el Tribunal de Apelaciones confirmó el pago de US$ 10.000 por daño moral y el pago de derechos de autor y de imagen por Hablemos, pero no por Subrayado. El cambio fue la incorporación a la sentencia de los derechos de autor sobre Hablemos, argumentando que allí había "una obra periodística original con aportes personales de actor que incluían no solo un estilo propio, sino también una labor original y creativa". Como indemnización por ese rubro, se fijó el 50% de la retribución que Traverso recibió por cada uno de los programas de Hablemos por cada uno de los episodios emitidos sin su autorización en el período reclamado, que va de 2004 a 2014. A todo eso se sumó una multa a Canal 10 por infringir la ley de derechos de autor.

En el caso de Subrayado, se decidió que a Traverso no le corresponde compensación por derechos de autor, ya que más allá de su estilo propio, el noticiero tenía "un formato similar a los otros informativos del mismo canal e incluso a los emitidos en otros canales", contaba con el trabajo de un equipo de periodistas y los aportes de Traverso "eran ocasionales, puntuales o limitados a una frase y no implicaban un aporte original que distinguiera al informativo de Canal 10".