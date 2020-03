Justicia confirmó que el BROU debe devolverle a López Mena el pago del aval por Pluna

El Tribunal de Apelaciones de 1° Turno confirmó la condena de la Justicia contra el Banco República, y ratificó su obligación de devolverle al empresario Juan Carlos López Mena el dinero que había pagado por el aval prestado para el remate de los aviones de Pluna en 2012, informó Búsqueda este viernes.

Fuentes del Tribunal dijeron a El Observador que la sentencia también revocó la pena de US$ 15.000 que el juez en lo Civil de 20 Turno, Guzmán López Montemurro, había dispuesto que la institución pagara al dueño de Buquebus por "el daño moral (que) surge plenamente acreditado” y que afectaba "su reputación personal y comercial", algo "que debe ser reparado”.

El empresario Juan Carlos López Mena, propietario de Buquebus y anteriormente dueño de BQB Líneas Aéreas, había entablado una demanda civil al BROU con el objetivo de cobrar el dinero abonado por el aval otorgado en favor de Cosmo para que se presentara a la subasta de los aviones de la aerolínea uruguaya cerrada.

El acuerdo entre López Mena y el BROU firmado en marzo de 2013 establecía que el banco le prestaba US$ 11 millones al empresario y que debía devolver ese dinero en cuotas semestrales durante cuatro años a una tasa de 1,6% de interés; a su vez, López Mena compró al contado en ese mismo momento al BROU el aval por US$ 13,6 millones. En definitiva, el BROU se desprendió del aval y López Mena contrajo una deuda, como un cliente más. Por ello, técnicamente, López Mena no estaba pagando el aval, sino el crédito que le otorgó el banco para pagar el aval.

