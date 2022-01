Kagelmacher llegó a México para jugar en León y pronunció su apellido tal como es

El exzaguero de Peñarol, Gary Kagelmacher, llegó este sábado a México para incorporarse a su nuevo club, el León.

Sus primeras palabras fueron publicadas por las redes de comunicación del León: "Estoy convencido del paso que estoy dando, muy contento de llegar a este club", expresó.

Llegada de Kagelmacher a León

Agregó que "me gustan los desafíos, me gusta conocer nuevas culturas, ligas, metas y la liga mexicana siempre me sedujo. Me agarra en un buen momento, saliendo campeón con Peñarol que es un objetivo me tracé cuando volví a Uruguay".

Por último, dijo su apellido y atento a la pronunciación.

Con experiencia en Europa y reciente campeón con Peñarol, desde Uruguay 🇺🇾 llega una nueva fiera a nuestro equipo.



Estas son las primeras palabras de @GaryKagelmacher.#SerFieraEsUnOrgullo 🦁 pic.twitter.com/JMzzBqsyaP — Club León 🇲🇽 (@clubleonfc) January 22, 2022

La salida del zaguero de Peñarol generó gran sorpresa ya que en agosto pasado había renovado su contrato por dos años.