Kagelmacher y el chileno Bravo se acercan a Peñarol

Los dirigentes de Peñarol continúan trabajando de cara a sumar a nuevos refuerzos al plantel aurinegro de cara a la temporada que se avecina.

En ese contexto, buscan sumar al menos a dos futbolistas más para el plantel carbonero.

Al estar prácticamente caída la llegada del zaguero de Independiente de Avellaneda de Argentina y de la selección nacional, Gastón Silva por temas económicos, el plan B para ese puesto es el de Gary Kagelmacher, como informó Referí la semana pasada.

Las tratativas comenzaron desde hace cuatro días y con el futbolista está todo acordado.

El problema que surge aquí es que Kagelmacher tiene seis meses más de contrato con su equipo, Kortrijk de Bélgica.

No obstante, fuentes aurinegras admitieron a Referí que todo indica que en las próximas horas se llegará a un acuerdo con el futbolista de 31 años quien ha jugado de lateral derecho solamente en Danubio cuando lo hizo en Uruguay y ganó el Campeonato Uruguayo de 2007.

Posteriormente se fue a jugar a Real Madrid Castilla y también alternó un encuentro con Real Madrid. Fue cedido posteriormente a Germinal Beerschot de Bélgica para pasar luego a Monaco de Francia y más tarde a Valenciennes del mismo país. También jugó en 1860 Munich de Alemania, Maccabi Haifa de Israel y desde 2017 defiende al citado Kortrijk.

“Tenemos todo acordado con el futbolista, pero aún debemos esperar la aprobación de su club para que pueda venir a firmar su contrato con nosotros”, indicó una fuente aurinegra a Referí.

De poder hacerse la transferencia, Peñarol conseguirá a un futbolista de trayectoria, con más de 300 partidos en distintas ligas del fútbol europoeo y quien también supo defender a la selección nacional en las juveniles.

Se define lo de Bravo

AFP

El otro futbolista que está cerca de Peñarol para sumarse a las prácticas que lidera el flamante técnico, Diego Forlán, es el delantero chileno Christian Bravo, actualmente en Wanderers.

Ya existieron conversaciones para acercar al futbolista que juega como puntero derecho y todo está bastante encaminado.

Se trata de un jugador de 26 años quien también ha tenido un buen recorrido en el mundo del fútbol y que es un futbolista de la selección trasandina.

Si bien ha jugado 30 encuentros con los bohemios el pasado año, en el momento en que más explotó fue en el Torneo Clausura.

A lo largo de la temporada convirtió seis tantos.

Según pudo saber Referí, este lunes se reunirá la comisión directiva de Wanderers para ver si aprueban el pase del futbolista a Peñarol.

La decisión de los directivos de Wanderers será determinante para activar o no una nueva contratación.

Terans está pronto

El mediapunta David Terans se realizó la revisión médica el pasado viernes con el jefe de la sanidad aurinegra, Edgardo Rienzi, y la pasó sin problemas.

Terans firma esta semana un préstamo por un año –cedido por Atlético Mineiro de Brasil– con una cláusula que se puede ir a los seis meses solo si su club lo vende a otra institución.

Durante este fin de semana continuaron las charlas con dirigentes de Atlético Mineiro para intercambiar los últimos papeles y para que de esa manera quede liberado para poder firmar su vínculo.

Para ir ganando tiempo, Peñarol ya tiene programado que este mismo lunes, Terans se tramite la visa para poder ingresar a Estados Unidos, teniendo en cuenta que el jueves 16, el plantel completo viaja hacia Los Ángeles para continuar con su pretemporada.

¿Qué pasa con Piquerez?

Leonardo Carreño

En Peñarol siguen insistiendo en que con el lateral volante Joaquín Piquerez –actualmente en la selección preolímpica sub 23– está todo acordado.

Sin embargo, el dinero que ofrecieron los aurinegros a River Plate por parte de su ficha no satisfizo a los darseneros.

Como Piquerez se irá ahora con la selección hacia Colombia –casualmente, también el jueves– y Peñarol no lo puede tener en la pretemporada, no se fue más allá en la transacción ya que se entiende que no hay tanto apuro.

No obstante, desde tiendas carboneras insisten en que el futbolista interesa y que las posibilidades de que llegue continúan intactas.

Peñarol cerró su primera semana –intensa– de trabajos y ahora aguarda por más refuerzos.