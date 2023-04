Kevin Altez: del sueño de jugar en Torque a su primer gol y las enseñanzas de la selección mayor

Kevin Altez pasa por unos días de emoción y alegría luego de marcar su primer gol en Montevideo City Torque, el club en el que soñaba jugar y en el que hoy, con 18 años, se consolida con minutos y ahora también con presencia en la red.

“El enano” o "Nano", como lo llaman en Torque y también en las selecciones juveniles, marcó el tanto del agónico empate 1-1 ante Boston River en el minuto 90+3 en el Estadio Centenario. Lo celebró con todo, por ser su primer gol y por el punto logrado para su equipo, que busca estabilidad tras la salida de Ignacio Ithurralde y la asunción del argentino Lucas Nardi.

“Lo estoy viviendo con mucha alegría, muchos mensajes, muchas invitaciones para ir a comer y celebrar, pero tranquilo, con la familia”, dijo Kevin a Referí, elegido como El tapado de la fecha.

“Fue un gol en la hora y significativo para esta instancia que estamos viviendo en el club”, agregó sobre su conquista de cabeza, algo que llamó la atención ya que mide 1,63. “Ya he hecho un par de goles de cabeza (en juveniles). Sorprendiendo y entrando por el segundo palo siempre, cerrando la pinza”, contó.

Kevin se estrenó en City Torque en la pasada temporada con Sebastián Eguren como entrenador y jugó sus primeros nueve partidos. “Debuté y después tuve unos minutos, unos partidos que entré. Después estuve algunos sin jugar. Me costó adaptarme pero le fui tomando el ritmo y me sentí bien”, contó.

@CampeonatoAUF

Kevin Altez festeja su primer gol en Montevideo City Torque

En la actual temporada lleva dos presencias y un gol. “Este año estuvimos con Nacho, otro buen técnico también, aprendí muchas cosas. Y luego con Nardi, que ya lo había tenido y ya lo conozco”, dijo.

Ni Peñarol ni Nacional, soñaba con jugar en Torque

Si bien ahora se mudó a Carrasco Norte, Kevin considera que su barrio es Punta de Rieles. Fue ahí donde comenzó en el baby fútbol de Málaga.

“Después dejé de jugar al fútbol un año y me fui a probar a Bella Vista, a presépitma. Ahí estuve jugando dos años y medio”, contó.

Y luego se dio su llegada a Torque, el club en el que quería jugar.

“Siempre me gustó como jugaba Torque”, contó. “Siempre me gustó y justo un amigo conocía a un amigo que atajaba en Albion. Y ese arquero justo jugó contra Torque y lo llamaron. Y le comentó a mi amigo, mi amigo me dijo a mí y dije ta… A fin de año no fuimos a probar, en una lista de 60 jugadores, y quedé en la primera prueba. Luego la segunda fue en enero, quedé, y ahí fui marchando”.

Inés Guimaraens

Kevin Altez

“Se me dio el deseo de jugar en Torque”, agregó Kevin, quien en el momento de llegar a los ciudadanos ya tenía 16 años.

Luego, hizo juveniles y al año siguiente ya estaba en Primera.

“Las juveniles de Toque potenciaron mi posición en la cancha, cómo posicionarme, yo todo eso, que te da muchos beneficios a la hora de jugar”, dijo sobre el estilo que pregona el club que tiene a Manchester City de Pep Guardiola como ejemplo a seguir.

“En las inferiores te inculcan el estilo”, agregó el volante que puede cubrir distintas zonas de la cancha. “Juego de interior, de extremo, de 10 o de falso 9. El puesto que me gusta más a mí es de interior, enganche, sueltito”.

@MvdCityTorque

Cuando firmó contrato

Consultado por si los hacían mirar los partidos del City, dijo que no es así. “De vez en cuando miramos videos del City, para ver lo que hacen allá, pero cortitos, de un minutos, o de otros cuadros también”, contó.

La vida de un futbolista a los 18 años

Kevin Altez disfruta su presente en Torque con 18 años, una edad en la que sus responsabilidades de futbolista se cruzan con la adolescencia y la etapa liceal.

El régimen de entrenamiento de los ciudadanos marca su rutina. “Generalmente entrenamos de mañana. Estamos citados una hora y media antes. Desayunamos. Entrenamos, luego tenemos el almuerzo. Almorzamos todos juntos o a medida que se van sumando”, contó.

En el plantel tiene como uno de sus amigos más cercanos a Bruno Morales, con quien hizo juveniles y se lleva muy bien.

Para ir a los entrenamientos cuenta con la asistencia de su madre, quien lo lleva a las prácticas. “Estoy tramitando la libreta”, contó. “Mi madre trabaja en una inmobiliaria y también es pastelera. Y mi padrastro es albañil”, dijo sobre su familia.

Además del fútbol, Kevin quiere retomar las clases. “El año pasado tuve que dejar los estudios por el tema de las concentraciones y ahora voy a retomar, para hacer el liceo por Zoom, y terminar quinto y sexto”, dijo. “Primero quiero terminar el liceo y después ver qué me puede servir y qué me puede ayudar, cómo puedo conectar con el fútbol. Pensé en algo de nutrición, que está bueno”.

Inés Guimaraens

Kevin Altez

Luego de los entrenamientos y de volver a su casa, la rutina sigue con una siesta corta infaltable. Además, por la tarde va al gimnasio tres días por semana para hacer doble turno, algo coordinado con los profes del City y que cada vez es más habitual entre los jugadores.

Con 18 años, Kevin ya tiene contrato con una firma deportiva que les da los zapatos. “Un par de zapatos generalmente duran tres, cuatro meses, a veces más, depende”, contó ante la consulta de Referí.

Además, dijo que prefiere la nueva tendencia de las medias. “Yo uso las medias cortadas porque me quedan más cómodas para la movilidad del tobillo”.

Los consejos de Vecino, el Tornado Alonso y la sub 20

El volante de Torque estuvo en las selecciones juveniles de Uruguay. En agosto pasado viajó a Japón con la sub 18 a disputar el Torneo Maurice Revello, dirigido por Marcelo Broli.

@MvdCityTorque

El día del debut a los 17 años

Luego, fue citado para disputar amistosos de la sub 20 a fines del año pasado.“Estuve en la lista previa al Sudamericano”, dijo el jugador de 18 años. “Di unos años de ventaja. Creo que no estoy para el próximo ciclo, por 16 días no soy 2005, si hubiera sido 2005 podía estar”.

De todas formas, valoró la experiencia. “Fue algo hermoso, me potenció mucho esa preparación para el Sudamericano, mucho en lo físico. Y estar con la selección el algo increíble”.

Además, Kevin tiene un recuerdo muy especial de haber estado en los selectivos juveniles que armó Diego Alonso para que entrenen junto a la selección mayor el año pasado.

“En primera instancia estuve en un selectivo en el que estuvimos entrenando con Matías Vecino y Martín Cáceres, que estuvo muy bueno”, contó.

En esas prácticas tomó apuntes de las indicaciones que le daba el volante. “Aprendí muchas cosas, sobre todo de Vecino que más o menos juega en mi posición, a la hora de definir y eso, que me decía que la cruce o que le pegue al techo del arco o a abajo cuando estoy en una banda y casi sin ángulo”, recordó. “Me parecieron muy bien, muy profesionales, y aprendí mucho de ellos”.

La experiencia se potenció cuando volvió a ser convocado para entrenar con la selección que se preparaba para el Mundial de Qatar 2022. “Era un sueño estar ahí, compartir, estar con esos jugadores era algo increíble. Fue muy linda la experiencia, aprendí muchas cosas, me entendía muy bien con varios jugadores”.

Inés Guimaraens

Kevin Altez

Del Tornado Alonso también se llevó conceptos. “Me decía que juegue rápido, que sea dinámico, que me ubique a las espaldas, que juegue como falso 9 o enganche. Compartía con Thiago Borbas y nos entendíamos muy bien”

“Y Darío Rodríguez me decía que sea intenso, que mantenga la intensidad y sea dinámico”, agregó.

Esas prácticas le sirvieron para ver a Giorgian De Arrascaeta y a “el Pajarito”, como llama a Fede Valverde, dos de sus referentes uruguayos. “También me gusta mucho Messi, Bernardo Silva, David Silva, Iniesta… Son jugadores espectaculares, mágicos”.

Con 18 años, Kevin está comenzando su carrera y va cumpliendo sus metas, como poder jugar en Montevideo City Torque, el club en el que quería estar, llegar a Primera y marcar un gol

“Tengo muchos sueños. Al que más aspiro es llegar a Europa y jugar”, contó. “Me gusta mucho la liga española, su juego. Creo que mi juego podría encajar bien en esa liga”, agregó el volante, que quiere seguir cumpliendo sus objetivos.