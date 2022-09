La actividad económica del sector privado se redujo por tercer mes consecutivo

La actividad económica del sector privado en la Eurozona se contrajo por tercer mes consecutivo durante setiembre, afectada por la persistente inflación, según los datos preliminares del Índice de Gerentes de Compra (PMI) publicado por la corporación financiera S&P Global.

El indicador, confeccionado en base a datos proporcionados por las empresas manufactureras y de servicios, marcó 48,2 puntos en setiembre, agudizando los temores de que la situación se traduzca en una inminente recesión, al quedar por debajo del umbral de 50 puntos.

Se trata del menor nivel del PMI en los últimos veinte meses y un retroceso frente a los 48,9 puntos que había registrado en agosto, los 49,9 puntos de julio y los 52 puntos de junio. Un índice considerado una suerte de anticipo de la evolución de PIB al medir variables como producción, nuevos pedidos, stocks, precios y empleo.

Alemania y Francia, las dos principales economías de la zona del euro, no escaparon a la tendencia. En Alemania, el PMI de septiembre registró el peor dato desde mayo de 2020 al bajar a 45,9 puntos. En Francia se ubicó en 47,8 puntos, mientras que en el Reino Unido arrojó 48,4 puntos, un mínimo en 20 meses.

El informe de S&P Global detalla que entre los diversos componentes que recoge el indicador, la industria manufacturera es la más afectada, situándose en mínimos no vistos desde junio de 2020, mientras que los servicios sumaron su segundo mes de contracción al situarse en 48,9 puntos, el valor mínimo en 19 meses.

“La contracción en la Eurozona se profundizó en setiembre y el nivel de caída se aceleró a un ritmo que, si se quita el efecto de la pandemia, es el mayor desde 2013”, subraya el informe de la corporación estadounidense dedicada al análisis financiero.

Las perspectivas para los próximos meses tampoco son positivas. Se espera que la retracción “gane un mayor impulso en los próximos”, de acuerdo con los datos de las nuevas órdenes y las expectativas de producción.

Tras una fuerte recuperación por el levantamiento de las restricciones sanitarias, la Eurozona se vio perjudicada por la aceleración de la inflación, primero por las dificultades en las cadenas de suministro, factor que fue perdiendo peso frente a los aumentos del costo de la energía y de los alimentos, que impactan en el poder de compra y la demanda.

En el caso de los 19 países de la Eurozona, la inflación anual en agosto fue del 9,1%, un récord histórico, aceleración que empujó al Banco Central Europeo (BCE) a disponer a principios de este mes de una suba de 75 puntos básicos en sus tasas de referencia, la mayor de su historia.

“Alemania está enfrentando las condiciones más difíciles, con la economía deteriorase a un ritmo no visto, si se excluye la pandemia, desde la crisis financiera global”, explicó en un comunicado Chris Williamson, economista jefe de S&P Global. Phil Smith, director asociado, agregó que los números anticipan que la economía alemana “se contraerá durante el tercer trimestre”.

Por el momento, los datos negativos en la actividad de la Eurozona no se reflejan en el nivel de empleo, aunque, según S&P, la expansión de agosto en el mercado laboral fue la más débil en 17 meses, lo que está “reflejando la cautela a la hora de contratar” por parte de las empresas.

“Se vislumbra una recesión para la Eurozona ya que las empresas están reportando un empeoramiento de las condiciones de mercado y una intensificación en las presiones de los precios vinculado con la energía”, advirtió Williamson.

Según S&P Global, los indicadores apuntan a una merma del 0,1% del PIB de la Eurozona durante el tercer trimestre y una “profundización” del declive para el cuarto. Si bien “hubo algunos signos de mejora en las cadenas de suministro, el foco de preocupación se trasladó a la energía y al incremento del costo de vida, que no sólo afecta a la demanda, sino que también limita la producción manufacturera en algunos casos”, advierte el informe.

Locomotora en problemas

El diagnóstico de S&P Global es coincidente con lo reportado esta semana por los economistas del Deutsche Bank. Según la entidad, la Eurozona enfrentaría una recesión más profunda que la estimada inicialmente, reporte que ya contempla la decisión adoptada por Rusia de detener las entregas de gas a través del gasoducto Nord Stream 1.

Con relación a Alemania, considerada la locomotora europea, Deutsche Bank estima que la producción manufacturera se contraerá un 2,2% el próximo año, muy por encima del 0,3% calculado por la entidad en su informe anterior.

El Producto Interno Bruto (PIB), en tanto, caería un 4%, debido a que el país se encuentra muy expuesta a la crisis energética, en un contexto en el que la inflación se ubicaría en el 6,2% anual, frente el 8,2% que se prevé para este año.

En términos generales, los analistas de la entidad subrayan que las encuestas empresariales señalan que la actividad en la Eurozona comenzó a declinar en julio y no sugieren mejoras en el corto plazo. Algo que también refleja una encuesta de la agencia Bloomberg, cuyo resultado indican un 80% de probabilidad de que se registren dos trimestres consecutivos de contracción en los próximos 12 meses, frente al 60% de la encuesta anterior.

Con relación a la inflación, el resultado del sondeo de Bloomberg da cuenta de una expectativa inflacionaria del 9,6% en los últimos tres meses del año, casi cinco veces más que el objetivo del 2% del Banco Centras Europeo (BCE), que se alcanzaría según el consenso recién en 2024.

El Reino Unido, en recesión

También el Banco de Inglaterra (BoE), que volvió a subir su tasa de interés de referencia esta semana llevándola del 1,75% al 2,25% -el nivel más alto en 14 años-, advirtió sobre una inminente recesión que, para algunos analistas, ya es un hecho, luego que la entidad anunciara que el PIB británico exhibió una caída del 0,1% en el actual trimestre.

La suba de la tasa de interés es la séptima que aplica en forma consecutiva la entidad en su intento de controlar la inflación, elevando el costo de endeudamiento al nivel más alto desde 2008. Esto en el marco de un Índice de Precios al Consumidor que se encuentra hoy en el 9,9% anual y se espera que trepe al 11% el próximo mes.

Alpesh Paleja, economista jefe de la Confederación de la Industria Británica (CBI), consideró que aunque el congelamiento temporal de los precios de la energía reducirá el pico inflacionario en el corto plazo, las presiones sobre los precios seguirán siendo fuertes y el BoE seguirá los pasos de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), que esta semana subió otros 75 puntos básicos sus tasas para ubicarlas en un rango de entre 3% y 3.25%, al tiempo que admitió la posibilidad de nuevos ajustes al alza.

Según las nuevas proyecciones de la FED, la inflación minoristas en Estados Unidos treparía al 5,4% anual este año, frente al 5,2% estimado con anterioridad, y descendería lentamente al objetivo del 2% recién en 2025, un nivel considerado como neutro por el organismo.

Las proyecciones difundidas agregan que economía del país se desaceleraría en 2022, con un crecimiento del 0,2%, que aumentaría al 1,2% en 2023, muy por debajo de su potencial. Las proyecciones agregan que la tasa de desempleo, que actualmente se ubica en el 3,7%, aumentará al 3,8% este año y al 4,4% en 2023.

En la conferencia de prensa el titular de la FED, Jerome Powell, reveló que los funcionarios del directorio quieren asegurarse que la inflación está retrocediendo. "Si queremos iluminar el camino hacia otro período de un mercado laboral muy fuerte, tenemos que dejar atrás la inflación. Ojalá hubiera una forma indolora de hacerlo, pero no lo hay", dijo Powell.

El funcionario, además, admitió que "es posible una recesión, particularmente si la FED tiene que seguir ajustando agresivamente y nadie sabe si este proceso conducirá a una recesión o, de ser así, qué tan significativa será".

La confianza, por el piso

Tampoco la confianza de los inversores ayuda. Está en el peor nivel desde la crisis de 2008, según Bank of America. De hecho, en todo el mundo se están desprendiendo de sus activos y saltando a la liquidez, en momentos en que los índices de confianza se encuentra en el nivel más bajo desde la crisis financiera de 2008.

Sólo en los primeros tres días de la semana pasada, se retiraron fondos por US$ 7,8 mil millones desde los activos mundiales de renta variable, según los datos de EPFR, una firma que provee información sobre los flujos financieros. En ese mismo periodo, se retiraron US$ 6,9 mil millones de los bonos y US$ 400 millones del oro, mientras que el “cash” tuvo entradas por US$ 30,3 mil millones.

Esto, para el grupo de estrategas del Bank of America, se debe a que la confianza de los inversores se encuentra de forma “incuestionable” en su peor momento desde 2008. Reflejo de la situación han sido fuertes bajas que exhibieron durante los últimos días los indicadores de las principales plazas bursátiles del mundo, tras el endurecimiento de las políticas monetarias y las nuevas proyecciones inflacionarias.

Algunos índices, como el S&P 500 de Wall Street, han prácticamente borrado las ganancias obtenidas en el verano boreal, un periodo caracterizado por el optimismo que generaron los balances empresariales. Hoy, el pesimismo manda. Según el Bank of America, se espera que las acciones continúen cayendo por los aumentos de las tasas, los mayores riesgos geopolíticos y las perspectivas negativas para el crecimiento económico global.