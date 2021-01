La actividad portuaria cerró un buen año y proyecta con “optimismo” el 2021

La Administración Nacional de Puertos (ANP) quedó conforme con la foto de los números de actividad portuaria en plena pandemia. Los datos preliminares que maneja el ente contabilizaron 463.349 contenedores (equivalente a 746.976 teus -contenedor de 20 pies-) movilizados por la terminal de Montevideo el año pasado, un crecimiento del 2,2% respecto a 2019. En tanto, que el puerto de Nueva Palmira vio incrementada su actividad 9% en la comparación interanual.

“Fue un año muy complicado, pero logramos movilizar más contenedores de tránsito y eso se explica por volver nuevamente a los transbordos de carga paraguaya”, destacó en diálogo con El Observador el presidente de la ANP Juan Curbelo.

El jerarca explicó que la ANP tuvo una caída de sus ingresos (-3%) en 2020 por el descenso de las importaciones (-10%), además de tener los puertos cerrados para el transporte fluvial durante prácticamente todo el año.

En el caso de los transbordos de carga, durante 2020 se registró un incremento superior al 12%, mientras que no de descarga ese aumento superó el 22%.

“Los augurios previos no eran nada buenos. Hay que destacar el rol de los trabajadores públicos y privados. El puerto trabajó todos los días del año y no hubo ninguna operación que no se lograra hacer por casos de covid-19”, valoró.

Perspectiva alentadora e inversiones

El presidente del ANP es "optimista" con el desempeño de la actividad para 2021. Uno de esos indicios lo dio el fuerte crecimiento que tuvo el puerto de Nueva Palmira. El boom de precios que se está dando con los granos -la soja arriba de US$ 500- augura una buena zafra para la exportación de granos de los cuatro países del Mercosur en 2021. De todas formas, el futuro de la pandemia es hoy la gran amenaza para el comercio internacional, estrechamente vinculado a la actividad logística de los puertos.

“No es lo mismo que la vacuna (contra el covid-19) avance en este primer semestre, que todo siga igual durante todo el 2021. Tenemos una expectativa razonable y para todos nuestros puertos, pero hay un gran signo de interrogación”, admitió Curbelo.

Por otro lado, el presidente de la ANP se mostró optimista con distintas iniciativas de inversión privada que operadores le transmitieron para los puertos de Nueva Palmira, Fray Bentos, Colonia y Montevideo.

El jerarca indicó que está previsto que para fines de este año y principios de 2022 culmine la obra del viaducto al ingreso del puerto de Montevideo. También se culminará con la explanada del acceso norte de esa terminal.