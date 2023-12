La anécdota de Palito Pereira: el jugador que pidió una milanesa en medio del partido con Ghana en 2010

Álvaro "Palito" Pereira integró el plantel de la selección uruguaya que terminó en el cuarto lugar del Mundial de Sudáfrica 2010, dirigidos por Óscar Tabárez.

En 2022 se retiró como futbolista y comenzó su carrera de entrenador, dirigiendo a Defensores de Cambaceres del ascenso argentino.

Este miércoles Palito fue invitado al programa "Doping Positivo" que se puede ver por Twitch y otras plataformas, y contó una imperdible anécdota del partido que Uruguay le ganó por penales a Ghana en Sudáfrica.

"Los ghaneses tenían el traje de Batman, todos inflados, musculosos, y nosotros teníamos la Puma chuminga, arrancamos perdiendo 1-0", comenzó diciendo Pereira.

Pereira durante el programa Doping Positivo

Y agregó: "Además, todo el estadio con ellos porque era el único africano. El partido re durísimo, me tocó estar en el banco porque había tenido un esguince de rodilla, juega Fuci (Jorge Fucile), entra Nico Lodeiro y a los cinco minutos se fracturó el quinto metatarsiano. Le decíamos, 'dale Nico pisá fuerte que pasa'. Después la mano de Luis (Suárez) y en eso de la mano, termina el partido. Voy al árbitro que era portugués, y le reclamo que la jugada arranca del centro de una falta que no fue y se la cobra a Fuci. 'Nos queres cagar', dije y él me dijo 'Alvaro siempre lo mismo ustedes los de Porto diciendo que los roban'". Palito Pereira era entonces jugador del Porto.

Pasa la definición por penales que Uruguay gana con aquella famosa picada del Loco Abreu y "estábamos en el banco y un muchacho me mira y me dice, 'Che Pali, tengo un hambre que no veo'. Lo quedamos mirando y yo en el momento le dije que comiera una barrita o un Gatorade. 'No, tengo ganas de ir al hotel y comer una milanesa", me dice.

Al final, contó que ese jugador era Martín Cáceres.