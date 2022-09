La bronca de Kesman, Buysan y Jokas porque los jugadores de Defensor no hablaron con canal 12: ¿a qué se debe?

Alberto Kesman aplaudió irónicamente luego de que los jugadores de Defensor Sporting no hablaran con el Polideportivo este domingo a la mañana, tras el partido que los violetas le ganaron a River Plate en el Parque Saroldi.

El panelista del programa de canal 12 se molestó porque los jugadores violetas no hicieron declaraciones al móvil en vivo que tenían en el estadio del Prado.

“Ya sabés Diego, sinceramente no puedo”, le dijo Adrián Balboa, delantero de Defensor Sporting, al disculparse con Diego Jokas, el movilero del Polideportivo, por no brindarle declaraciones.

Los conductores del programa también criticaron la decisión de los futbolistas violetas. "Después se quejan los cuadros en desarrollo cuando no les das notas", dijo Federico Buysán y apuntó contra Nicolás Olivera, quien no quiso dar declaraciones. "¿Viste cómo reaccionó Nico Olivera? Parecía un actor de Hollywood", cuestionó. Rodrigo Romano, por su parte, dijo que "una cosa es no dar notas y otras cosa es ser amable".

Los jugadores tampoco hablaron con radios al estar también la presencia de la TV.

➡ @KesmanAlberto expresó: "esto atenta contra muchachos que se pueden ganar algún mango como corresponde haciendo su función y alguien está intentando dejar a esa gente sin actividad; lo lamento por mis queridos compañeros y colegas que no los dejan trabajar" #PolideportivoUY 📺 pic.twitter.com/wxLwZhfC6O — Polideportivo (@Polideportivouy) September 11, 2022

Desde Defensor Sporting, el presidente Alberto Ward explicó este lunes a Referí que se trata de un “tema gremial”.

Como es sabido, desde hace ya muchos años los futbolistas dejaron de hablar con la empresa Tenfield inmediatamente después de los partidos por las diferencias por sus reclamos de derecho de imagen. Actualmente los únicos que hablan con dicha empresa son los entrenadores.

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) compró a la Mutual de Futbolistas Profesionales del Uruguay (MUFP) los derechos de imagen y hacen uso de los mismos desde hace más de un año, explicaron a Referí desde la AUF.

🗣 Adrián Balboa



“𝑁𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜, 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑓𝑢𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑣𝑎𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜”



River Plate 0️⃣ - Defensor S 1️⃣@DefensorSp



📺 ¡Sumate a https://t.co/Pey8chIiqz! pic.twitter.com/eJx6xTjdYG — La Quinta Tribuna (@laquintatribuna) September 12, 2022

Por eso, AUF TV, el canal de la AUF, tiene la prioridad de entrevistar a los futbolistas en las notas postpartidos.

Así se pudo ver este domingo. Mientras el Polideportivo entrevistaba al presidente de Defensor, a las espaldas se veía a Balboa entrevistado por AUF TV en la zona de vestuarios del Saroldi.

➡ Sobre la situación de que los jugadores pueden dar declaraciones pospartido solamente a AUF TV, @diegojokas habló con el presidente 🟣, Alberto Ward, y expresó: "no sé, me acabo de enterar, debe de ser alguna medida de la mutual; ahí no nos podemos meter" #PolideportivoUY pic.twitter.com/kebjyYS12u — Polideportivo (@Polideportivouy) September 11, 2022

¿Pueden hablar los futbolistas con otros medios? Los derechos para las notas postpartidos por TV los tiene AUF TV.

Eso no impide que los jugadores puedan hablar con las radios luego de las mismas, como se pudo ver este domingo a Matías Acuña, quien luego de hablar con AUF TV hizo declaraciones a las radios. Y luego, más tarde, el delantero habló con La hora de los deportes (canal 5) con un móvil en su casa.