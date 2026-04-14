El juvenil de Nacional que volvió a tener minutos en la Tercera División tras una larga lesión: otros dos futbolistas de Primera jugaron y uno fue figura

Nacional venció 3-1 a Liverpool por el Campeonato Uruguayo de Tercera División este martes por la tarde, en un partido que tuvo el regreso a las canchas de un futbolista juvenil tricolor que superó una larga lesión , y a otro jugador del plantel de Primera que fue figura.

Cuando la cuenta oficial de las juveniles de Nacional en redes, Nacional Formativas , anunció la formación del tricolor para el partido de este martes, algunos hinchas tricolores destacaron la vuelta de Bruno Arady , que partió como titular en el equipo dirigido por Rafael García.

El extremo de 18 años sufrió una "luxo fractura de cuello del pie izquierdo" en octubre de 2025 , cinco meses atrás, que lo llevó a ser intervenido quirúrgicamente y perderse el final de la Liga AUF Uruguaya que obtuvo el tricolor.

Luego de debutar con el bolso a fines de 2024 en las semifinales de la Copa AUF Uruguay contra Torque, Arady disputó 17 partidos y convirtió dos goles en la temporada 2025 , 13 por la liga, dos por copa y otros dos en la Copa Libertadores. Jugó un total de 395 minutos, lo que da un promedio de 23 minutos por encuentro.

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En principio, se estimaba que el jugador estaría afuera de las canchas entre un mes y medio y tres meses, e incluso se planteó la posibilidad de cederlo a principios de 2026 para que sumara minutos, pero la recuperación se hizo más lenta de lo esperado y el juvenil continuó recuperándose en Nacional.

Fuentes cercanas al entorno del jugador confirmaron a Referí a principios de abril que Arady había comenzado a realizar trabajos a la par del grupo. Dos semanas después, el extremo volvió a las canchas y tuvo minutos con la Tercera, que ganó sus primeros tres puntos tras las derrotas ante Wanderers y Montevideo City Torque.

Los otros dos futbolistas de la Primera de Nacional que jugaron en Tercera

En el mismo partido que representó la vuelta de Arady fue figura Exequiel Mereles, el extremo de 20 años que viene con poca participación en la Primera tricolor, y que este martes se despachó con dos goles.

Tras una temporada 2025 en la que jugó 19 partidos y anotó dos goles, Mereles no entró en la consideración de Jadson Viera ni en el comienzo del ciclo de Jorge Bava en 2026. El joven solo jugó 14 minutos este año, en la segunda fecha del Torneo Apertura ante Racing.

20260124 exequiel mereles nacional deportes concepcion amistoso (1) Foto: Gastón Britos/ FocoUy

El otro futbolista del primer equipo que volvió a jugar en Tercera fue el colombiano Jhon Guzmán.

El volante de 21 años, que llegó a Nacional en el verano de 2026, todavía no debutó en la Primera del bolso ni tampoco integró el banco de suplentes, y hasta el momento solo participó en los tres partidos del equipo en Tercera.