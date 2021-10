La búsqueda de los zagueros, el punto débil de Nacional: de la salida de Corujo a Polenta - Marichal

Líder del Clausura junto a Peñarol y a dos puntos de Plaza Colonia en la Tabla Anual, el Nacional de Martín Ligüera lleva una racha de cuatro victorias con un equipo que prácticamente sale de memoria, pero que tiene una zona que genera inquietud: la pareja de centrales.

Si bien los tricolores tienen un andar triunfal en el arranque del torneo, los reiterados fallos defensivos dan la sensación de que en cualquier momento todo puede derrumbarse, obligando al equipo a tener que exigirse hasta el final para sumar de a tres puntos.

“En el primer tiempo fue la única chance de Boston, que está bien, es efectividad”, dijo el entrenador Martín Ligüera sobre el gol que recibieron el pasado sábado en el 1-1, luego de lo que pareció una descoordinación entre el zaguero Nicolás Marichal y el arquero Sergio Rochet. “En el segundo tiempo tuvimos que arriesgar, es normal en la situación que estamos, a veces quedamos mano a mano”, agregó.

Cuando su equipo pasó 2-1, nuevamente falló en el fondo. “Enseguida vino el gol de pelota quieta, no nos dio para acomodarnos”, dijo el DT, quien de todas formas valoró que su equipo muestra “jerarquía” en el cierre de los partidos para sellar las victorias, como ocurrió ante Boston River y también ante Plaza Colonia, ambos partidos en el Gran Parque Central y empujados por sus hinchas.

La búsqueda de la dupla

La búsqueda de la pareja de zagueros de Martín Ligüera para el Nacional del Torneo Clausura comenzó en el período de pases.

El técnico tricolor fue oficializado en su segundo ciclo al frente del primer equipo el día 22 de agosto, tras la destitución de Alejandro Cappuccio.

A la semana siguiente, se confirmó la inesperada salida de Guzmán Corujo, quien tras no llegar a una renovación con el club, su contrato vencía a fin de año, acordó una propuesta para pasar a Charlotte FC, una nueva franquicia de la MLS Soccer que comenzará a competir el próximo año, por lo que el zaguero se quedó sin jugar este semestre a la espera de incorporarse a su nuevo equipo.

La baja de Corujo, que no cayó nada bien en los directivos albos pese a que luego el futbolista tuvo una charla conciliadora con el presidente José Decurnex, se conoció el viernes 27 de agosto, mismo día en el que se anunció el regreso de Diego Polenta.

Esa era la dupla de zagueros que se vislumbraba para el Clausura y para buscar el tricampeonato, pero no pudo cristalizarse por la salida de Guzmán.

Al otro día, Nacional confirmó la contratación de otro zaguero: Mario Risso, campeón con Plaza Colonia del Apertura.

Polenta, indiscutible en la defensa

De esa forma, la lista de zagueros tricolores quedó con Polenta, Risso, el juvenil Nicolás Marichal, Mathías Laborda y Christian Almeida, quien aún no ha jugado con el actual DT.

En tanto, Renzo Orihuela no continuó al pasar definitivamente a Montevideo City Torque, club dueño de su ficha que lo tenía cedido en los albos.

Ligüera comenzó los entrenamientos en setiembre y empezó a darle forma a su equipo.

El primer trabajo de fútbol fue un amistoso ante Sud América en el que probó distintas duplas con Laborda, Polenta y Marichal en primera instancia; y luego con Risso, Marichal y Almeida.

La lesión de Risso

Llegó la hora del debut ante Cerro Largo FC en Tacuarembó y la pareja de zagueros que colocó fue con Polenta y Risso, con Ángelo Gabrielli y Camilo Cándido de laterales. Para ese partido no pudo estar a la orden Marichal por haber tenido un contacto con un caso positivo de Covid-19.

Fue el debut de Risso en los albos, con un gol y una expulsión en el primer tiempo. Por lo que el técnico pasó a Rafa García como zaguero y luego colocó a Laborda para el segundo tiempo. Ese día tampoco estuvo a la orden el lateral Armando Méndez.

Laborda siempre a la orde

Para el siguiente partido, ante Progreso, Ligüera colocó a Polenta y Laborda como centrales. Nacional perdió 1-0 y tuvo el ingreso de Méndez por Gabrielli en el segundo tiempo.

El DT tricolor siguió buscando la defensa y en la tercera fecha, ante Sud América, el socio de Polenta fue Marichal, el zaguero juvenil en el que ya había confiado en el cierre del pasado Clausura y en las finales ante Rentistas.

Pero el defensa de Sarandí del Yí se lesionó a los 38 minutos, por lo que tuvo que ingresar Risso, quien también se lesionó a los 64’. Quien terminó jugando fue Laborda, que fue el tercer compañero de Polenta ese día.

Ese partido también marcó un cambio que marcaría la defensa: Méndez pasó a ser titular, mientras que Gabrielli volvió al banco de suplentes.

Los cuatro del fondo

La cuarta fecha tenía el partido ante Plaza, el campeón del Apertura. Marichal se recuperó a último momento y volvió a la titularidad nuevamente junto a Polenta, con Méndez y Cándido, autor de uno de los goles, por las bandas, zaga que completó los 90 minutos por primera vez en el Clausura.

Nacional ganó 2-1 y esa línea de cuatro se convirtió en la definitiva.

Al siguiente encuentro, ante Fénix, Ligüera reiteró el fondo. Marichal se hizo un gol en contra al rechazar un tiro de esquina de forma fallida y Méndez marcó el tanto de la victoria por 2-1.

Méndez se ganó el puesto en la defensa

Mientras que en el último partido, el entrenador repitió los cuatro nombres de la defensa y volvió a ganar, esta por 3-2 ante Boston River.

La línea de cuatro de Nacional sale de memoria y todo indica que volverá a ser la misma este jueves cuando Nacional visite a Wanderers en el Parque Viera, donde podría estar a la orden Risso, luego de su lesión muscular.

De todas formas, pese a que llevan tres partidos jugando juntos, la dupla Polenta – Marichal aún no está sólida y es el juvenil quien se ha visto implicado en más goles en contra, como el ante Fénix y el primero ante Boston River, donde dio la sensación de que no se coordinaron con Sergio Rochet, el arquero albo que generalmente no suele fallar de esa forma.

Cándido es fijo en el lateral izquierdo

En el segundo gol recibido, el fallo fue en la marca en una pelota quieta, un error que pudo constarle caro a los albos y que fue superado con el tanto de Leandro Fernández para la victoria en la hora.

Para este jueves ante Wanderers, se espera que Ligüera vuelva a reiterar la misma zaga y el mismo once que ganó el sábado, con Sergio Rochet; Armando Méndez, Nicolás Marichal, Diego Polenta y Camilo Cándido; Diego Rodríguez, Felipe Carballo; Brian Ocampo, Maximiliano Cantera, Alfonso Trezza y Gonzalo Bergessio.

El técnico confía en Marichal, el juvenil al que dirigió en Tercera, fue capitán de su equipo, a quien puso en el once en las pasadas finales del Uruguayo y con quien quiere seguir en racha en el Clausura.